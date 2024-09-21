Ольга Харлан на обложке Playboy: что думают украинцы о поступке чемпионки

Олимпийская чемпионка, украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая недавно рассказала об исполненной мечте детства , снялась в яркой фотосессии для обложки сентябрьского Playboy.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком образе появилась спортсменка и как отреагировала сеть.

Детали

Харлан предстала в кадре в обтягивающем платье белого цвета с асимметричным вырезом в зоне плеч и ног. Наряд удачно подчеркнул ее фигуру. Свой образ звезда дополнила выразительным макияжем глаз и объемно уложенными волосами, зачесанными назад. В руках она держала спортивную саблю.

"Героиней чемпионского номера Playboy стала самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан. Олимпийские игры 2024 года принесли ей золотую медаль, а в общей сложности спортсменка имеет получила наград: 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы". Горжусь нашими героями и командой редакций. Всем спасибо, в наших условиях - мы сделали почти невозможное", - высказался о появлении Харлан на обложке Playboy главный редактор издания Влад Иваненко.

Харлан снялась для Playboy (Фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировала сеть

Украинцы были удивлены увиденным и оставили для чемпионки много приятных слов. Вот некоторые из их комментариев:

"Наша самая лучшая!"

"Невероятная Оля"

"ила и женственность вместе"

"Это просто вау!"

"Какая ты крутая!"

"Какая красота, поджог!"

"Это просто нечто"

"Ты классная и невероятная"

"Вау вау вау! Красивая"

Продюсер съемок Playboy, Екатерина, также прокомментировала обложку: "Спасибо за доверие и за то, что стала нашей героиней".

Харлан 34 года, она является уроженкой Николаева (Фото: instagram.com/olgakharlan)

К слову, Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2024 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 - индивидуально; 2009 и 2013 - в командном первенстве).

Напомним, недавно спортсменка объявила о помолвке со своим избранником Луиджи Самеле.

Харлан со своим избранником Луиджи (Фото: instagram.com/olgakharlan)