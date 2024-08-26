Ольга Харлан играет с детьми в бомбоубежище во время ракетных ударов (фото)

На фотографиях видно, как Ольга прячется в укрытии вместе с другими людьми. Среди них - много мам с детьми. Поэтому Харлан, чтобы успокоить малышей, решила поиграть с ними.

"Утро в бомбоубежище. Россия - ху*ня", - написала спортсменка.

Ольга Харлан прячется от российских ракет в бомбоубежище (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Реальность. Играем в бомбоубежище, пока Россия обстреливает украинские города", - прокомментировала вторую фотографию Ольга.

"Благодарю наши Воздушные силы за то, что они нас защищают", - добавила чемпионка.

Ольга Харлан помогает детям в укрытии не паниковать (фото: instagram.com/olgakharlan)

Отметим, что популярная украинская группа МЮСЛИ UA на днях создала трек из отрывков разных интервью самой титулованной украинской спортсменки. Он называется "Ми Олімпійські чемпіонки".

Напомним, что утром 26 августа Россия в очередной раз атаковала Украину. Враг нанес массированный ракетный удар баллистическими ракетами (в том числе "Кинжалами") и ударными БПЛА по разным направлениям по нескольким областям (от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей). Есть попадание в объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В результате атаки многие украинцы остались без света, в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением.

Хотя Силы ПВО сбили часть вражеских ракет, но, к сожалению, есть погибшие и раненые.

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 дронов.