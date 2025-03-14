Актриса Атанасова призналась, почему оставила фамилию мужа после развода
Украинская актриса Ольга Атанасова, которая сейчас активно снимается в новых фильмах и сериалах, среди которых "Розтин покаже", честно ответила, почему после развода не поменяла свою фамилию.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Как известно, ее девичья фамилия - Лукьяненко. Однако она не поменяла документы после развода в 2022 году.
"Знаете, мне просто так нравится, как у меня в соцсетях, "Ананасова". Если бы можно было поменять на "Ананасова", то я бы поменяла. Мне просто фамилия нравится. Я никак не связываю себя с бывшим мужем. Когда я выйду замуж, то поменяю фамилию, но, если она мне будет нравиться, - подчеркнула она.
Также она рассказала, где сейчас ее бывший муж и какие у него отношения с 12-летней дочерью Адель.
"Бывший не проживает на территории Украины, поэтому воспитание дочери полностью на мне. Адель я воспитываю самостоятельно", - подытожила она.
Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Что известно о муже Атанасовой
Ольга прожила в браке с Сергеем Атанасовым 9 лет.
О нем известно немногое: он занимался тюнингом автомобилей и байков, а также сыграл несколько раз в кино.
А 2021 году актриса призналась, что они приняли решение разойтись. Причины развода Ольга не уточнила, но заявила, что дочь Адель осталась жить с ней.
После начала полномасштабного вторжения РФ Сергей вывез их совместную дочь, а также двух своих дочек от предыдущих отношений в Германию. Однако затем Атанасова забрала дочь обратно в Киев, а ее экс-супруг остался за границей.
Официально пара развелась только в марте 2022 года. На сегодняшний день Атанасова практически не поддерживает отношения с бывшим мужем.
Атанасова бывшим мужем (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Напомним, Ольга Атанасова - украинская актриса театра и кино.
Родилась 11 июля 1984 года в Киеве. Окончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого.
С 2002 года актриса Киевского театра "На левом берегу Днепра".
В кино активно начала сниматься с 2004 года. Полюбилась многим благодаря роли в российском сериале "Кадетство".
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