Ольга Атанасова: Актеры из РФ даже в своей стране не были такими востребованными, как у нас

– Часто актеры говорят, что на фоне полномасштабной войны съемок стало намного меньше, и только сейчас все понемногу восстанавливается. Ощущали ли вы это на себе?

– Скажу за себя, я не был обделен ролями. Возможно, не так много, но я бы не сказала, что прямо совсем нет проектов. У меня проекты есть, но пока больше театральных работ. Сейчас у меня где-то 9 работ в театре. Например, за этот и предыдущий месяц было 22 спектакля. Работы больше, чем было.

– А что вам нравится больше: съемки в кино или работа в театре?

– Я не могу так определить. Люблю кино, обожаю площадки, вот этот вайб особенный. И так же я люблю театр, потому что то, что мы приобретаем в театре, мы потом переносим это в кино. Поэтому не хочу даже распределять, я люблю, когда в моей жизни есть гармония, баланс.

– Если бы вы не были актрисой, кем бы вы себя могли представить?

– Я представляю себя всеми. Я могу быть и следователем, и балериной, и певицей, и кем угодно. Но все это у меня такое киношное, очень ярко я все это вижу. А на деле это более рутинная работа, мне кажется, поэтому я очень люблю свою яркую работу.

Когда я поступала, у меня был выбор: или пойти по пути дедушки, он у меня следователь, или пойти и быть актрисой. И искусство победило, я очень радуюсь этому.

Известная актриса рассказала о съемках в условиях войны (фото предоставлено пресс-службой)

– Как изменились ваши взгляды на жизнь за время полномасштабной войны?

– Что касается моих каких-то принципов, то они не меняются. А что касается жизни, я думаю, что мы все изменились. Меня больше не так интересует материальное, насколько дорогое это платьице или сумочка. Все это ушло на второй план. Ты понимаешь, что самое важное - это жизнь. Меня всегда ругали некоторые люди за то, что я живу одним днем. И вот сейчас я понимаю, что все правильно я делала.

А что касается материального, то сейчас больше идешь не к деньгам, а к себе внутреннему. Я стала больше общаться с дочкой и это просто мое счастье. Я нашла для себя очень много всего в ней: она мой коуч, моя подружка. До полномасштабной войны я не уделяла ей столько времени, потому что постоянно работала, у нас была няня. А потом все это на мне: уроки, приготовление еды и так далее.

Сначала было как-то неожиданно, потому что очень много чего я не делала, или делала только на выходных. И вот сейчас уже который год я могу быть просто мамой, подружкой. Я нашла дочь для себя, настоящую, это и есть настоящая любовь.

– Уже известно, что в Чернигове в театре не хватает мужчин (из-за мобилизации и полномасштабной войны), потому женщины вынуждены выполнять мужские роли. А вы замечали, что мужчин-актеров стало меньше?

– Не могу сказать. В моем коллективе, где я работаю, слава Богу, все наши мужчины-актеры. Но у меня еще очень много спектаклей, где только женщины, например, "Дівич-вечір", "Серцеїдки". Поэтому пока я такого не почувствовала.

– А согласились бы вы сыграть мужскую роль, если бы такое случилось?

– Это как-то странно, хотя в театре Шекспира играли только женщины. Может, как необычный экспириенс, смотря какой материал. Мне кажется, женщины должны играть женщин, а мужчины - мужчин.

– Есть роль, на которую вы никогда не согласиться? Возможно, какая-то мистическая или жуткая.

– Я актриса, поэтому могу сыграть любую роль. Главное - чтобы она меня заинтересовала. Нет никаких таких предрассудков относительно ролей. Все зависит от материала, от подхода, от режиссерского решения.

– Что вы думаете о бронировании мужчин-актеров, это нужно?

– Я считаю, что каждый держит свой тыл. И каждый помогает чем может, как может. Поэтому я считаю, что актеры-мужчины тоже много этого делают. И не надо смотреть только на то, что кто-то актер, надо смотреть, что конкретно этот человек делает для того, чтобы улучшить ситуацию в стране. Я считаю, что очень много актеров, которые сейчас остались здесь, очень сильно помогают. Очень много волонтерской деятельности, много всего. Поэтому они имеют право, я думаю.

Ольга Атанасова высказалась о брони для артистов-мужчин (фото предоставлено пресс-службой)

– Кстати, иногда можно встретить такое мнение, что якобы в условиях войны мы не должны веселиться, ходить в театр, в кино и так далее. Что бы ответили тем, кто так говорит?

– Каждый человек имеет право на свое мнение. Но мне каждый день приходят в личные сообщения благодарности за то, что мы делаем, за то, что мы вдохновляем зрителя, за то, что в эти сложные времена у людей есть возможность почувствовать какие-то положительные эмоции. Поэтому я уверена, что театр должен быть. И таким способом мы лечим души, можно сказать. Очень часто к нам приходят военные, и тем самым они тоже поддерживают то, что мы делаем. Мы делаем это с благодарностью за то, что у нас есть возможность это делать.

– Вы играете вместе с Адой Роговцевой, какая она в реальной жизни?

– Она замечательная. Я очень люблю этого человека. Для меня это образец женственности, ума, всех замечательных качеств, которыми наделена женщина. Для меня это женщина, в первую очередь. Ее взгляд на жизнь - я учусь очень многому у нее. То, какие у нее глаза, то, как она может все перевести в юмор. Она как ребенок в каких-то вещах. Мне посчастливилось знать этого человека много лет, работать с ней на одной сцене.

– А есть какие-то советы, которые она вам давала?

– Какие-то советы есть, но это только очень, мне кажется, личное. Впрочем, главный ее совет - быть верной себе.

Атанасова и Роговцева (фото предоставлено пресс-службой)

– Поговорим о "Кадетах" и российских сериалах. Раньше бытовало мнение, что украинским актерам платили меньше, чем россиянам. Это правда?

– Я не спрашивала, сколько получали россияне, потому что я снималась, можно сказать, еще студенткой. И наши гонорары и в моей стране были не очень большими. Но думаю, что это правда. И было же такое, кстати, что платили в Украине актерам из России больше, чем нашим актерам.

– Еще говорят, что раньше на съемочных площадках россияне и украинцы были не на равных, что в Украине давали лучшие роли не нашим актерам.

– К сожалению это правда, так и было. Но это же не мы лично делали. Это делали наши продакшены или продюсеры, каналы. А то, что им давали лучшее - они себя чувствовали в очень сказочных условиях. Они этого требовали и им это давали. Их здесь очень сильно баловали. Думаю, что актеры из РФ даже в своей стране не были такими востребованными, как у нас.

– А почему, по вашему мнению, так происходило?

– Потому что, к сожалению, не ценили своих звезд, потому что ориентировались на РФ. И звезды оттуда диктовали, какие актеры должны быть. И здесь проблема, скорее, в том, что мы сами не ценили своих звезд. Посмотрите, сколько сейчас у нас много талантливых людей. Они же всегда были, правда? Просто им сейчас дали шанс. А раньше не все даже получали такой шанс.

Мне не на что жаловаться, потому что я как раз много снималась, у меня были хорошие роли в те времена. Но ведь не давали многим людям этот шанс. Хотя и помню, в какой-то проект уже были утверждены на главную роль актриса из РФ. И когда я приходила и говорила режиссеру, что я вижу себя в этой роли, что я должна ее исполнить, мне говорили, что уже утверждено. Но я просилась, благодаря настойчивости меня потом утверждали на главные роли.

Звезда сериалов рассказала, свободно ли ее сердце (фото предоставлено пресс-службой)

– А кто-то из коллег из России писал вам после 24 февраля 2022 года?

– Удивительно, но никто. А, может, и не странно. Ни один человек не написал. Я никому не писала и мне никто не писал. В начале полномасштабной мы призывали артистов сказать правду, но нас блокировали.

– Есть роль, которой вы больше всего гордитесь? Возможно, была какая-то знаковая.

– Я люблю все свои роли. Но знаковая - когда сыграла Джульетту в театре. Потому что это было начало карьеры и она была такая очень удачная, я ею горжусь. А в кино, думаю, что все еще впереди.

– А есть роль в театре или в кино, о которой вы жалеете или даже стесняетесь ее?

– Нет, ни одной. Я очень придирчиво отношусь к сценариям, которые я выбираю.

– Поговорим о личном. Сейчас ваше сердце свободно?

– Мое сердце свободно. В моем сердце живет любовь, но это любовь к моей дочери Адель.

– Вам, кстати, пишут в соцсетях, приглашают на свидания?

– Да, конечно, но я очень много чего не читаю. Плюс я даже со знакомыми людьми не могу пойти на свидание, потому что нет времени.

Атанасова и дочь (фото предоставлено пресс-службой)

– Назовите три четких "нет" в мужчинах.

– Невоспитанность, я очень не люблю невоспитанных мужчин. Второе - нарциссизм, когда человек любит только себя и больше никого не уважает, кроме себя. И жадность.

– Вы развелись со своим мужем в 2022 году. Сейчас он поддерживает вас и дочь финансово, участвует в ее воспитании?

– Бывший не проживает на территории Украины, поэтому воспитание дочери полностью на мне. Адель я воспитываю самостоятельно.

– Вы брали фамилию мужа, после развода не думали вернуть свою?

– Знаете, мне просто так нравится, как у меня в соцсетях, "Ананасова". Если бы можно было поменять на "Ананасова", то я бы поменяла. Мне просто фамилия нравится. Я никак не связываю себя с бывшим мужем. Когда я выйду замуж, то поменяю фамилию, но если она мне будет нравиться.

– Ваша фигура впечатляет, как вы держите себя в форме?

– Я занимаюсь спортом, это не секрет. И я очень это люблю, когда есть свободное время, я могу заниматься им 5 раз в неделю. И даже когда трудно, потому что спорт меня мотивирует. Относительно еды, я могу себе позволить то, что я хочу, но не люблю сладкое. Иногда на меня что-то находит, тогда я могу съесть пол киевского торта, или еще что-то. Но это такое, раз в два-три месяца бывает, и я себе позволяю это есть.

Думаю, у меня уже отработаны правильные привычки, поэтому чего-то такого на постоянной основе (чипсы и прочее) мне просто не хочется, я уже такое не ем, потому что мне оно не вкусное. Ем больше овощи, перестала есть пока жирное мясо, ем курицу, овощи, салаты. То есть моя еда очень похожа постоянно. И конечно, какие-то нервные напряжения действуют на мою фигуру также, потому что у меня еще давно было три введения в спектакль, поэтому это тоже влияет на форму.

Известная актриса раскрыла секрет идеальной фигуры (фото предоставлено пресс-службой)

– А можете ли вы рассекретить свой вес?

– Где-то 50-51 килограммов.

– Как вы относитесь к так называемым "уколам красоты"?

– Я не говорю, что это плохо. Думаю, что эти мезотерапии, которые с маленькими иголочками, это как витамины, ими можно подпитать кожу. Ботокс я себе не колола, в этом нет необходимости. У меня очень хороший косметолог, который советует мне, что мне нужно, что не нужно. И сейчас все мои косметологические действия направлены на сохранение того, что я имею. То есть на поддержку, какие-то массажи, а не радикальные методы.

– Относительно радикальных методов. Думали ли вы о каких-то серьезных подтяжках и операциях в будущем, условно после 50-60 лет?

– Мне трудно об этом что-то говорить, потому что я больше надеюсь на то, что изобретут какую-то таблетку, я ее приму и просто останусь такой, какая есть. Но главное, чтобы человек был счастлив. Если эта операция действительно нужна и она поможет человеку стать уверенным, то да. Но ведь много такого, что проблема больше в голове. Поэтому сначала нужно разобраться, точно ли операция решит все твои проблемы.

– Расскажите о принципах воспитания вашей дочери.

– Мой главный принцип воспитания - это любовь. Я не ругаю ее за учебу. Моя Адель самостоятельно уже давно делает уроки, потому что я решила: или мы с дочкой подруги, или я для нее строгий учитель. Я не хочу быть строгим учителем. У нас просто есть договоренности по поводу оценок. Если она придерживается этого, если мне не звонят из школы - я вообще не контролирую ее обучение, не проверяю тетради.

Если что-то уже не то, то я, конечно, вмешиваюсь и начинаю уже разбираться с ситуацией. Наши отношения построены на доверии, поэтому она может рассказать мне абсолютно все. Ведь это самое главное. Она мне очень помогает, я такой не была. Она хочет меня радовать, когда видит, что я уставшая после гастролей, то дома уберет, цветочки поставит. Она молодец, мне очень повезло с ребенком.

– А как насчет соцсетей? Она сидит в TikTok или Instagram?

– В TikTok я не позволила ей зарегистрироваться, потому что, во-первых, это по возрасту не очень подходит, во-вторых - там контент не очень благоприятный. Хотя она что-то смотрит в других соцсетях, не запрещаю. Я просто ей говорю, что есть вещи, которым в соцсетях верить нельзя, все надо проверять. Они сейчас смотрят и потом рассказывают о чем-то, будто это факт, а это неправда.

– К сожалению, все равно в наше инфопространство просачивается российский контент: блогеры, песни, их тренды. Как вы объясняете дочери, что это не нормально и этого стоит избегать?

– Здесь объяснять особо и не нужно, потому что дети все это видят. Если бы мы жили где-то за границей, то, возможно, надо было объяснять. А здесь все понятно и так. Могу признаться, что мой ребенок не разговаривает исключительно на украинском. Но, скажем, давить на него я тоже не буду, потому что это должно быть его решение. Оно придет, если это показывать своим примером. Слушаем украинские песни красивые, смотрим фильмы исключительно на Netflix на украинском языке. К ней придет и она сама начнет разговаривать исключительно на украинском языке.

Кстати, в премьерном 4-м сезоне детектива "Розтин покаже", который сейчас транслирует канал ICTV2, Атанасова сыграла хозяйку кафе-вагона Дашу - умную, красивую, свободную женщину. В прошлом сезоне у нее был роман с главным героем Олегом Гончаром, но и в 4-м Даша не останется одна.

Вас можете заинтересовать