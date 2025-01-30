Абие: Хочется показать Евровидению и доказать самим себе, что мы независимы и самобытны

Певица Абие (Наталья Шевченко) - финалистка Нацотбора на Евровидение, которая впервые участвует в песенном конкурсе. Она выступает для военных с "Культурным десантом", волонтерит и создает песни с глубоким смыслом.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Абие рассказала, почему решила пойти на Нацотбор именно сейчас, какие смыслы закладывала в свою конкурсную песню и что думает о звездах, которые боятся ездить к военным с выступлениями.

– Начнем с вашей конкурсной песни. О чем она и какие смыслы вы в нее закладывали?

– Песня "Дім" - это моя личная история, но она тоже касается многих людей. Я писала ее из личных переживаний. Она о женщине, о женщине как доме, первом доме для новой жизни, то есть дом и есть женщина. Почему женщина и почему я хочу об этом говорить? Потому что меня восхищает сила женщин и поэтому один из моих месседжей: сила не имеет гендера. Я часто встречаю женщин, которые продолжают борьбу, на плечи которых во время полномасштабного вторжения легло очень много, и они фактически заменяют дома и маму, и папу. И становятся всем для своих детей.

Они рожают, они дают новые жизни, дают образование. И полностью организовывают весь быт самостоятельно. Поэтому я бы хотела поддержать всех женщин. А еще один из месседжей это то, что я против насилия. Меня возмущает насилие, по статистике 70% женщин, это еще по необновленным данным, пострадали от насилия в Украине. Это очень печальная статистика. Я регулярно общаюсь с женщинами и сталкиваюсь с темой насилия, объективизации и сексуализации женщин. Меня волнует, что женщина не может одеваться так, как ей хочется, она не может проявляться так, как ей хочется. Потому что всегда нас ждет где-то опасность. Мы должны бояться, чтобы нас не изнасиловали, должны понимать, куда мы идем и как одеваться, чтобы быть в безопасности.

Все это очень печально и я хочу освещать эту тему, потому что хочу жить в безопасной среде, в европейском обществе, в котором можно свободно высказываться, свободно проявляться и не бояться, что тебя изнасилуют, потому что ты выглядела не так. Конечно, это все последствия стереотипизации, последствия навязанных нам советских паттернов. Очень хочется избавиться от этого и очень хочется показать Евровидению и доказать самим себе в первую очередь, что мы независимы и самобытны. И что мы избавились от всех этих стереотипов.

– Когда вы писали эту песню?

– Во время моей работы на деоккупированных территориях, в частности на Херсонщине. Отдельная тема - это зверства россиян во время оккупации, зверства над женщинами. Это ужасные истории, которые я услышала, которые не хочется пересказывать, потому что не хочется осознавать, что это существует, что в эту секунду сейчас это происходит. Но мы должны об этом говорить, потому что кто-то просто сейчас страдает. Потому что это реальность. Это досадная реальность, в которой живет достаточно большое количество людей сейчас. Я хочу поддержать всех женщин, которые когда-то пережили насилие.

– "А у наших дівочок по 40 сорочок" - о чем эти строки из вашей песни?

– Я использую символику числа 40. Поэтому есть несколько вариантов, ведь что для меня каждая песня - это как научная работа. Я собираю материал долго, мне приходят какие-то знаки, будто мистика.

Где-то шесть лет назад я увидела фольклорный момент, где о 40 сорочках было упоминание. И когда я работала над песней, то акцентировала на числе 40, выписывала для себя все значения. Песня о доме, женщине-доме. И беременность длится 40 недель, это первое значение. К тому же на 40-й день в нашей культуре душа покидает тело. В этом я тоже нашла какой-то свой смысл, это перекликается с моей песней.

40 лет водил Моисей свой народ по пустыне в поисках спасения,. И это тоже нам подходит, потому что мы сейчас ищем свое спасение, должны себя спасти. И, конечно, 40 - это символическое число. Число изменений, число метаморфоз, библейское число. Каждый раз, когда в Библии встречается число 40, это свидетельствует о каких-то кардинальных изменениях. Ну и в принципе 40 - это немаленькое число, это много. Я могу себе представить, что у каждой нашей прапрабабушки было в сундуке 40 сорочек. Ведь мы были очень богатой нацией, но Россия у нас все украла, нас грабили. И поэтому у меня не осталось от моих предков ничего, никакого наследства. Потому что все это украла Россия.

Абие рассказала, почему пошла на Нацотбор (фото предоставлено певицей)

– Почему именно Абие? Расскажите о своем псевдониме.

– На самом деле это украинское слово очень древнее. Я нашла его в словаре, еще когда училась в школе, в старших классах. Оно означает "неожиданно", "снова", "вдруг". Трудно сказать, в каких текстах оно употреблялось и как его употреблять сейчас, но тогда меня оно настолько захватило, что я почувствовала какой-то такой резонанс. Мне импонирует это явление, которое возникает внезапно, продолжается и снова возникает из ничего. Как-то я себе так нарисовала это. Правильного ударения мы не знаем, но я называю себя АбІе.

– Какие у вас ожидания от этого Нацотбора, не боитесь конкуренции?

– Я ожидаю, что мне хватит сил (Смеется). Я очень хочу максимально сделать мощным свой номер. Потому что, все, кто работают над созданием этого действа, финала Национального отбора, все очень стараются. Поэтому хочу прокайфовать от своего выступления, подняться на новый уровень, потому что я еще не выступала на такой сцене. Ожидаю получить классные впечатления, удивить других.

А боюсь ли я конкуренции? Мне кажется, что нет. Потому что каждый участник самобытный, каждый будет говорить о чем-то своем. Нет смысла бояться конкуренции, потому что тема каждого должна быть освещена максимально. И я приложу максимум усилий, чтобы моя тема была раскрыта и донесена до слушателя.

– Расскажите о подготовке к финалу. Как Тина Кароль комментировала вашу песню, советовала что-то изменить?

– Мне Тина не давала советов по изменениям. Ей понравилась моя композиция и у нее не было никаких правок. Но я самостоятельно меняла композицию, я переслушивала и переписывала вокал, потому что предыдущая запись была с прошлогодним вокалом, я давно записывала эту песню и мне захотелось звучать по-новому, именно так, как я это чувствую сейчас.



Абие рассказала, боится ли конкуренции на Нацотборе (фото предоставлено певицей)

– Вы сотрудничаете с "Культурным десантом", поете для военных. Скажите, было страшно соглашаться на выступления там, где локации не на 100% безопасны?

– Страх - это нормальная эмоция, нормальное ощущение, потому что страшно всегда. Страшно и в тылу, страшно и сегодня, и вчера. Было интересно. Я такой человек, что для меня очень важно любопытство, хочу идти по своему зову. В процессе выступлений всегда страшно, на пути к локации тоже страшно. Но когда я нахожусь рядом с этими людьми, с нашими защитниками, которые тоже боятся, но преодолевают этот страх, я так же от них становлюсь сильнее. Я беру с них пример.

– Заметили ли вы разницу между выступлениями в условном тылу и ближе к линии фронта?

Конечно, разница есть. Но в гражданской жизни очень много ветеранов и очень много людей, которые пострадали от агрессии России. И мы не можем четко разделить и классифицировать аудитории на гражданскую и военную. Но я стараюсь быть максимально честной. Не то чтобы я не честная с людьми в тылу, но уровень честности на фронте, он самый высокий. И если у тебя нет искреннего желания поддержать, разделить момент, поделиться своей благодарностью и любовью - будет сложно там находиться, потому что это какая-то особая атмосфера.

Это особые отношения между людьми, взаимоотношения между ними. Это особые люди, которые находясь в тех опасных условиях становятся друг для друга по-настоящему родными. И когда ты приезжаешь к ним, ты в ту же секунду тоже становишься одним из них. И должен быть таким же честным, откровенным и смелым, как и они.

– Некоторые артисты не хотят или боятся выступать для военных, именно не на безопасных локациях, а где-то ближе к линии фронта. Что вы об этом думаете?

– Страх это абсолютно нормальное явление, я не хочу осуждать тех, кто боится ехать в зону боевых действий. Если этот человек делает что-то для войска, для победы в тылу, то есть продуктивен в тылу (закрывает сборы, способствует помощи войску) - то это уже хорошо.

Каждый делает свой выбор, опираясь на свои ощущения, на свои обязанности. Может, кто-то не едет, потому что боится не только за свою жизнь, а за жизнь тех, кто от него зависит. И это тоже важно понимать. Я против кенселинга в этом случае. Поэтому я за то, чтобы каждый был продуктивен на своем месте. Но если мы можем делать больше, то призываю всех это делать. Однако это выбор каждого.



Участница Нацотбора рассказала, о чем хочет сказать миру (фото предоставлено певицей)

– Какая у вас самая большая мечта?

– У меня мечта - это моя жизнь. Удачная жизнь. Моя самореализация, возможность петь для людей, жить в своей стране со своими людьми и быть нужной своим людям. Это моя мечта. Она была, она остается и благодаря Нацотбору я приближаюсь к воплощению своей мечты.

– Как вы пришли в музыку и почему выбрали для себя именно этот путь?

– Я с детства к сцене очень приучена, потому что росла в творческой семье. Вся моя семья - это творческие люди. Со свободой мысли, со своими принципами. И всем моим родственникам очень тяжело работать и жить в системе. Поэтому я привыкла к самовыражению. Я танцевала с детства, очень долго, 15 лет ходила. Думала, что буду танцовщицей, потому что моя бабушка была балериной. Мама моя художница и мастер по гончарству, она делает керамику. И какое-то время я думала, что буду рисовать. Мне нравилось дизайнерское дело, какое-то создание вещей.

А потом как-то так случилось, что я встретила человека, который провел меня в мир музыки. И я почувствовала, что мне нравится петь, мне нравится звучание моего голоса, то, как он меняется, на что он способен. И нашла в этом свою силу. Меня интересует музыка, мой голос, я нахожу в этом утешение.

– Когда вы планировали подавать заявку на Нацотбор, слышали ли вы какие-то стереотипы об этом конкурсе? И совпало ли ваше "ожидание и реальность" уже сейчас, когда вы в финале?

У нас всегда люди любят поговорить и навязать свои стереотипы. Возможно, я что-то слышала, но никого не слушала. Я просто подавала заявку и все.

– Если в этом году у вас не получится победить в Нацотборе, вы будете подаваться еще?

– Конечно. Почему нет? Если мне Бог даст красивые мысли, красивые рифмы, силу и желание, то почему нет? Я всегда за. Это прекрасная возможность проявиться, заявить о себе и осветить важные темы. Я очень рада, потому что есть площадки, такие как Нацотбор и Евровидение, где можно поднять и осветить важные темы. Считаю, что нужно с пользой использовать такую возможность.



Абие рассказала, как едва не потеряла зрение (фото предоставлено певицей)

– Недавно вы говорили, что у вас проблемы со здоровьем. О чем идет речь?

– Когда я узнала, что в лонглисте, именно тогда у меня произошла ситуация очень досадная и ужасная. Мы эвакуировали из Сумской области кошку и привезли ее домой. А у меня живет еще одна кошка, которую мы забрали из приюта в начале полномасштабной войны. Она взрослая, но психика у нее травмирована. И они не сумели привыкнуть друг к другу. А та кошка, которая живет с нами эти годы, она решила мне отомстить. Она прыгнула мне в лицо, ударила лапой в глаз и загнала туда когти. Я обратилась к врачам, был долгий путь. Сложно было с тем, что травма очень серьезная и врачи не давали абсолютно никаких прогнозов.

Потому что с такой травмой восстановить зрение порой невозможно. Мне говорили: "Кто знает, будете ли вы видеть". И я очень рада, что вовремя обратилась к врачам, которым очень благодарна. Уже через неделю мы увидели положительную динамику, все отделение было в восторге. Все очень рады были, что есть эта динамика, потому что действительно я могла потерять полностью зрение. Но сейчас вижу на 50% и динамика положительная, глаз заживает. Надеюсь, что через полгода я буду видеть еще лучше. Ну, идеально не буду, но я борюсь, делаю все, что мне сказали, и верю.

Но во время прослушиваний, когда было лечение, на лекарства началась аллергическая реакция. И были отеки Квинке, потому что неправильно тогда в экстренных условиях подобрали препарат. Врачи мне говорили, что я не буду петь с такой травмой и таким отеком, но я сказала, что все же буду. Так и произошло.