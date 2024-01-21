Стал более сентиментальным: Елена Зеленская честно призналась, как изменился ее муж за время войны
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился характер ее мужа во время войны. Она отметила, что Владимир Зеленский стал более сентиментальным в простых вещах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Елена Зеленская об изменениях в характере ее мужа
По словам первой леди, ее муж стал более целеустремленным и выносливым.
"Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными - это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны - они очень важны", - отметила Зеленская.
Елена Зеленская с мужем (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Также Елена призналась, что Владимир стал "более сентиментальным в каких-то простых вещах".
"Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас безделушкой, которая связана с детьми", - поделилась супруга главы государства.
Елена Зеленская с мужем (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально цепляет. Раньше таким чувствительным он не был", - подчеркнула она.
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