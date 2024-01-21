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Стал более сентиментальным: Елена Зеленская честно призналась, как изменился ее муж за время войны

Воскресенье 21 января 2024 11:30
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Стал более сентиментальным: Елена Зеленская честно призналась, как изменился ее муж за время войны Елена Зеленская с мужем (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился характер ее мужа во время войны. Она отметила, что Владимир Зеленский стал более сентиментальным в простых вещах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Елена Зеленская об изменениях в характере ее мужа

По словам первой леди, ее муж стал более целеустремленным и выносливым.

"Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными - это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны - они очень важны", - отметила Зеленская.

Стал более сентиментальным: Елена Зеленская честно призналась, как изменился ее муж за время войны

Елена Зеленская с мужем (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также Елена призналась, что Владимир стал "более сентиментальным в каких-то простых вещах".

"Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас безделушкой, которая связана с детьми", - поделилась супруга главы государства.

Стал более сентиментальным: Елена Зеленская честно призналась, как изменился ее муж за время войны

Елена Зеленская с мужем (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально цепляет. Раньше таким чувствительным он не был", - подчеркнула она.

Мы недавно рассказывали, что Елена Зеленская заселила многодетную семью в новый дом.

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