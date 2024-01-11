Елена Зеленская заселила многодетную семью в новый дом: "Передала ключи"

Елена Зеленская вместе со своим фондом помогла приобрести дом для многодетной семьи Сомовых, потерявших свое жилье и вынужденных искать себе новое место пребывания.

О том, в каком доме теперь будет жить семья, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook первой леди.

Елена Зеленская заселила большую семью Сомовых в новый дом

"Передала сегодня ключи от нового дома большой приемной семье Сомовых, которая из-за оккупации потеряла свой дом в Бериславе Херсонской области. Теперь дом родителей-воспитателей и восьми детей, построенный в рамках проекта Фонда "Адрес детства", в Черкасской области", - пишет Елена.

Стоит сказать, что дом просто невероятный. Он светлый, большой, имеет все необходимое оборудование, чтобы детям и взрослым было комфортно и спокойно жить в нем вместе, проводить семейные вечера и наслаждаться уютом.

Елена Зеленская заселила многодетную семью в новый дом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Стоит напомнить, что большая приемная семья Сомовых потеряла все в Бериславе, который находится в Херсонской области. В семье пережившей немало, от укрывательств в подвале местного завода до потери своего большого двухэтажного дома и собственного бизнеса, растут восемь детей и каждому нужно собственное пространство.

На фотографиях можно заметить, насколько дети счастливы получить ключи от нового собственного дома, где есть простор и свобода действий.

"Новый дом именно такой, который нужен большой семье: площадью более 285 метров, имеет 5 комнат для детей и комнату для родителей, помещения для обучения и игр, кухню, гардеробную, оборудован собственным генератором и надежным хранилищем. По просьбе родителей возвели мы его на Черкасской области, потому что здесь для семьи уже все родное и понятное, дети пошли в школу и нашли новых друзей", - отметила Елена в сообщении.

Первая леди вместе с новыми владельцами рассматривала дом и радовалась не меньше, чем дети Сомовых, ведь подарить такой семье собственное жилище - это хороший повод для радости и гордости за себя и свою команду.

Елена Зеленская заселила многодетную семью в новый дом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)