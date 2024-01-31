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Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)

Среда 31 января 2024 20:01
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Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото) Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская умеет удивлять своими обидами и доказывала это уже неоднократно. Но последний лук первой леди покоряет своей нежностью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.

Каким образом Елена Зеленская покорила президента Латвии

Елена посетила Латвию с важной миссией и уже успела встретиться с важными фигурами страны и поразить своим новым нарядом, который передает нежность и покой, хотя тема встреч очень щемящая.

"Начала рабочую поездку в Латвию. Основная цель моего визита - участие в международной конференции "Война России против детей", которая состоится завтра. Сегодня же уже имела две встречи: с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и Премьер-министром Эвикой Силиней", - рассказывает Елена.

Для этих двух встреч Зеленская выбрала брючный костюм бежевого цвета, состоящий из палаццо, свободного кроя и классического двубортного пиджака такого же цвета.

Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Свой образ Елена дополнила туфлями лодочками горчичного цвета, придающими образ более делового стиля и серьгами в форме слоя, которые виднеются через укладку супруги президента.

При всей нежности образа визит первой леди действительно очень серьезный, ведь затрагивает тему детей во время войны.

"Сегодня свой визит в Латвию начала со встречи и благодарности господину Президенту за колоссальный вклад в противодействие российскому вторжению. За гуманитарную помощь и прибежище более 58 тысяч наших граждан, полноценное обучение более тысячи учеников и студентов в учреждениях страны, реабилитацию и лечение более 270 наших воинов и участие в восстановлении изуродованной россиянами Черниговщины: латвийскими силами там удалось установить 12 модульных домов, купить дизельные генераторы, реконструировать 5 образовательных и медицинских учреждений", - поделилась Зеленская своими планами.

Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)Елена Зеленская покорила президента Латвии нежным образом (фото)

Елена Зеленская в новом образе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Ранее мы рассказывали о том, что Елена Зеленская раскрыла главный секрет гармонических отношений с мужем.

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