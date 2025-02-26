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Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет

Среда 26 февраля 2025 15:12
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Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Украинская продюсер Елена Мозговая, которая недавно продемонстрировала, как выглядит без макияжа, сегодня поделилась новыми фото со своей младшей дочерью Соломией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Дело в том, что сегодня, 26 февраля, девочке исполняется 10 лет. В связи с этим звездная мама посвятила ей сразу несколько публикаций.

"Спасибо за каждый момент счастья на протяжении этих 10 лет! Да, это действительно невероятное счастье быть твоей мамой! Люблю абсолютно, безгранично и безусловно, моя принцесса Соломия", - написала Мозговая.

Также она опубликовала фото с дочерью, которая растет настоящей красавицей.
Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
Елена Мозговая с дочерью Соломией (фото: instagram.com/olenamozgova1)

В еще одной публикации она показала, как поздравляла дочку. На этом фото Соломия позирует с огромным букетом белых роз и пакетом, в котором очевидно ее подарок.
Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
Дочь Мозговой (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Затем она приоткрыла занавес, в какой тематике ее дочь будет праздновать день рождения. Судя по всему, 10-летняя Соломия фанатеет от Гарри Поттера и именно в этой стилистике решила одеться на праздник.

"Выбор Соломии - ну конечно же, Гриффиндор", - отметила продюсер.
Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
Дочь Мозговой и Дэвида Аксельрода (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Елены Мозголовой принялись комментировать ее фото, многие отметили, что Соломия растет настоящей красавицей:

  • "Какая у вас красивая доченька. Глаз не отвести"
  • "Какая красавица. Пусть будет счастливой"
  • "Красивые"
  • "Какие красивые! У Соломии взгляд папы"
  • "Она так похожа на вас"
  • "С днем рождения! Пусть растет счастливой".

Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
Дочь Мозговой Соломия (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Напомним, Мозговая - дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового.

У нее трое дочерей от разных мужчин. Первым мужем Мозговой был украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Около 10 лет была в браке с популярным певцом Александром Пономаревым. У них родилась дочь Евгения.

Затем Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода). В 2015 году у них родилась дочь Соломия. Мозговой на тот момент было 40 лет.
Елена Мозговая очаровала новыми фото дочери-красавицы, которую родила в 40 лет
Елена Мозговая с Дэвидом Аксельродом и дочерью (фото: instagram.com/david__axelrod)

Ранее стало известно, что Олег Ляшко разводится с женой после 26 лет совместной жизни.

Также Маричка Падалко покорила архивными фото свадьбы с мужем, который сейчас в ВСУ.

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