Деми Мур впервые рассказала о присутствии на родах дочери: "Думала, она не выдержит"

Актриса Деми Мур в новом интервью поделилась личными размышлениями о материнстве, отношениях с бывшим мужем Брюсом Уиллисом и раскрыла подробности рождения ее первой внучки Луэтты.

В апреле 2023 года в семье 62-летней Деми Мур произошло пополнение. Ее дочь Румер родила дочь Луэтту. Актриса тогда присутствовала на домашних родах и помогала ребенку появиться на свет. Ранее она делилась нежными кадрами, на которых обнимала будущую маму во время процесса, а потом уже позировала с малышкой.

Вспоминая свое присутствие на родах дочери, Мур назвала это необыкновенным опытом. Хотя был момент, когда она волновалась за Румер.

"Это было действительно невероятно. Румер присутствовала на рождении Скаут, Скаут и Румер присутствовали на рождении Таллулы. Румер рожала дома, и был момент, когда я подумала: "О боже, я не знаю, справится ли она", будто у нее другой болевой порог, чем у меня. Но видеть, как она нашла свою силу и сосредоточилась, было действительно чрезвычайно прекрасным моментом", - поделилась звезда.

Деми Мур во время родов дочери (фото: instagram.com/demimoore)

С отцом своих трех дочерей Брюсом Уиллисом актриса развелась в 1998 году. Они остались в прекрасных отношениях. Актер сейчас страдает афазией, но Деми навещает его вместе с детьми. Она благодарна бывшему за то, что удалось сохранить крепкие семейные связи.

"Независимо от наших внешних отношений, мы всегда оставались семьей в разных формах. Наш приоритет - это наши дети, и это никогда не менялось", - рассказала она.

Деми Мур и Брюс Уиллис (фото: instagram.com/demimoore)

На подход актрисы к воспитанию собственных дочерей Румер, Скаут и Талулы повлияли ее отношения с матерью, которая страдала алкоголизмом. Она всегда стремилась, чтобы ее дети не имели подобного опыта. И именно это стало толчком для личностного роста. В то же время со временем звезда нашла в себе силы простить мать.

"Как я могу ожидать сочувствия от своих детей, если сама не имею сочувствия к своей матери?" - поделилась актриса.

В 2024 году Деми Мур снялась в успешном фильме ужасов "Субстанция", за который получила премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров. Она также была номинанткой на "Оскар", однако статуэтку так и не получила. Сейчас она работает над вторым сезоном сериала "Землевладелец", ради которого даже укоротила волосы.

Деми Мур на съемках "Землевладельца" (фото: instagram.com/demimoore)