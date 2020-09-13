Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 3 ефіру

Танці з зірками (фото: прес-служба)

"Танці з зірками" в третьому ефірі покине Слава Камінська

Третій ефір "Танців з зірками" 2020 пройде 13 вересня, в неділю. Вже о 21:00 на паркеті зустрінуться 13 зіркових пар, кожна з яких буде намагатися здивувати журі та глядачів своїми навичками й почуттям ритму. Букмекери назвали головного "невдаху" наступного ефіру, який покине проєкт.

На думку експертів, найслабшим учасником проєкту на поточний момент є Слава Камінська. Нагадаємо, що артистка вже другий сезон поспіль під час участі в шоу потрапляє в лікарню, що заважає співачці повноцінно підготуватися до виступу. Друге місце в списку "на виліт" посідає співачка Alyona Alyona. Трійку антилідерів проєкту закриває Сергій Танчинець.

Коефіцієнти ставок на вибування учасників шоу "Танці з зірками 2020":

Слава Камінська: Так 2.50;

Alyona Alyona: Так 3.00;

Сергій Танчинець: Так 3.00;

Арам Арзуманян: Так 3.50;

Ольга Фреймут: Так 6.00;

Дар'я Петрожицька: Так 6.00;

Позитив: Так 8.00;

Сергій Мельник: Так 8.00;

Олег Винник: Так 11.0;

Юлія Саніна: Так 15.0;

Тарас Цимбалюк: Так 15.0;

Санта Дімопулос: Так 15.0;

Надія Мейхер: Так 15.0;

Нагадаємо, що букмекери назвали головних претендентів на перемогу у "Танцях з зірками". За результатами 2 ефірів головними кандидатами є Надія Мейхер, Санта Дімопулос і Тарас Цимбалюк.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото.