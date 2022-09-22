Олександр "Ведмідь" встретился с женой: от этого видео освобождения героя из плена текут слезы

"Командира подразделения "Медведи" Александр Кравцов, друг "Медведь", освобожден из российского плена. Вот так своего защитника встречает супруга. Почет всем Героям Украины. Продолжаем борьбу за возвращение каждого. Видео - Марина Кравцова", - подписали ролик в сети.

"Это наши Маричка и Ведмідь", - подписала в сети видео Юлия Паевская (парамедик "Тайра", которую ранее освободили из российского плена.

Смотрите видео!

Известно, что Александр Кравцов оборонял Мариуполь. После этого он попал в плен к россиянам.

Так выглядел Кравцов в плену (Telegram/Олександр Кравцов)

Его жена - Мария встретила героя нежными поцелуями и объятьями.

Украинцы в соцсетях не могут сдержать слез при просмотре этого момента.