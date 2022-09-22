Олександр "Ведмідь" зустрівся з дружиною: від цього відео звільнення героя з полону течуть сльози

"Командира підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова, друга "Ведмідь", звільнено з російського полону. Ось так свого захисника зустрічає дружина. Шану всім Героям України. Продовжуємо боротьбу за повернення кожного. Відео - Марина Кравцова", - підписали ролик у мережі.

"Це наші Марічка та Ведмідь", - підписала у мережі відео Юлія Паєвська (парамедик "Тайра", яку раніше звільнили з російського полону.

Дивіться відео!

Відомо, що Олександр Кравцов боронив Маріуполь. Після цього він потрапив у полон до росіян.

Так виглядав Олександр Кравцов у полоні (Telegram/Олександр Кравцов)

Його дружина - Марія зустріла героя ніжними поцілунками та обіймами.

Українці у соцмережах не можуть стримати сліз під час перегляду цього моменту.