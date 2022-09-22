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Олександр "Ведмідь" зустрівся з дружиною: від цього відео звільнення героя з полону течуть сльози

Військовий нарешті зустрівся з дружиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

21 вересня Україна повернула з полону 215 військових , серед них 108 "азовців". Серед звільнених героїв – командир ДШГ "Ведмеді" Олександр Кравцов, який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну воював на Донбасі.

У мережі опублікували надзвичайно зворушливе відео першої зустрічі бійця з дружиною після довгої розлуки.

"Командира підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова, друга "Ведмідь", звільнено з російського полону. Ось так свого захисника зустрічає дружина. Шану всім Героям України. Продовжуємо боротьбу за повернення кожного. Відео - Марина Кравцова", - підписали ролик у мережі.

"Це наші Марічка та Ведмідь", - підписала у мережі відео Юлія Паєвська (парамедик "Тайра", яку раніше звільнили з російського полону.

Дивіться відео!

Відомо, що Олександр Кравцов боронив Маріуполь. Після цього він потрапив у полон до росіян.

Так виглядав Олександр Кравцов у полоні (Telegram/Олександр Кравцов)

Його дружина - Марія зустріла героя ніжними поцілунками та обіймами.

Українці у соцмережах не можуть стримати сліз під час перегляду цього моменту.

  • Дякую всім, хто причетний. Слава Богу. Сльози.
  • До сліз... Радість за тих, хто повернувся з полону, і тих, хто дочекався. Вдячність усім, хто сприяв звільненню. Важливо повернути всіх наших полонених.
  • Сльози радості. Вдячність усім, хто допомагав. Молимося за всіх, хто ще має повернутися.
  • Божечко, дякую, 10 разів переглядаю і ще хочу дивуватися, і переживати таке відчуття. Боже, дякую за такі миттєвості щастя.

Читайте також, "Пташка" та інші захисники Маріуполя повернулися з російського полону.

Також дивіться першу реакцію рідних захисників Азовсталі на визволення полонених.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що з полону звільнили трьох вагітних українок, у тому числі Мар'яну Мамонову , яка перебуває на 8 місяці вагітності.

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