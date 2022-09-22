Первая реакция родных защитников Азовстали на освобождение пленных (видео)

Катерина Прокопенко

Катерина Прокопенко рассказала, что муж позвонил и сказал буквально пару слов, что он жив, все в порядке и его освободили из плена.

"Эмоции переполняют. По голосу кажется, что все хорошо, но я увидела, как он выглядит сейчас на брифинге…И одни эмоции. Конечно же я рада, что он живой, но та картинка, которую я привыкла видеть в жизни, каким он был внешне и то, как он сейчас выглядит… Я просто боюсь представить, что с ним там делали и что будет дальше…" - со слезами на глазах рассказала Катя Прокопенко.

Она добавила, что последний раз с мужем она говорила в мае. Она надеется, что скоро его увидит - готова лететь хоть сегодня, первым рейсом, как только ей сообщат, где он.

Денис Прокопенко - командир полка "Азов" (позывной Редис), был в плену с мая 2022 года. Защищает Украину с 2014 года, руководил обороной Азовстали в Мариуполе. По договоренностям при обмене, Прокопенко находится в Турции.

Алла Самойленко

Мама Илья Самойленко признается, что ощущения удивительные, словами не передать. Она отмечает, что первый раз похожие чувства были, когда Илья позвонил матери после ранения. Он вытянул самостоятельно трубку, которую ему вставили, чтобы он мог дышать. И он говорил с мамой не своим голосом, а Алла Самойленко сначала не могла поверить, что это он. А потом радовалась и плакала.

Илья позвонил маме с чужого номера и коротко сообщил, что он уже в Украине и скоро приедет домой.

Алла Самойленко признается, что чувства сегодня смешанные, так как еще много наших военных остались в плену. И будут ли у нас еще такие козыри, чтобы всех и далее могли обменять. Она отмечает, что за все наших военных, которые остаются в плену, нужно продолжать бороться.

Илья Самойленко - офицер управления полка "Азов" Нацгвардии Украины. На фронте с 2015 года, стал заместителем командира взвода в 21 год. В 2017 году подорвался на мине в зоне АТО.

Получил серьезные ранения руки, ноги, шеи, лица и глаза, но при этом сам оказал себе помощь и руководил своей эвакуацией. При реабилитации получил титано-стальной механический протез и стеклянный глаз. А после - снова вернулся на фронт и получил прозвище "терминатор".

Юлия Федосюк

Юлия Федосюк сказала, что сегодня счастливый день для многих женщин в Украине. Она рада за все семьи, которые смогут увидеть своих родных. Однако ее муж, Арсений Федосюк, в списки на обмен в этот раз не попал. Поэтому для Юлии сегодня еще и очень тяжелый день.

"Мы понимаем, что их там мучают, их допрашивают, и с насилием. Об этом говорят ребята, которые уже вернулись. Поэтому в этот день, кроме радости, мы должны говорить еще о том, что мы должны дальше бороться за тех, кто остался. Потому что мы действительно не знаем, где они находятся. Я не знаю, где мой муж и связи у меня с ним. Наша цель все еще остается недостигнутой до конца", - сказала Юлия Федосюк.

Арсений Федосюк - военнослужащий полка "Азов", участник революции Достоинства, на фронте с 2014 года. Участвовал в боях за Иловайск. Во время обороны Азовстали в Мариуполе получил ранение ноги.

Украинки сейчас находятся в США, где продолжают борьбу за освобождение всех украинских защитников из российского плена.

"В Конгрессе, в Сенате, вопрос возвращения военнопленных должен быть на повестке постоянно. В любых переговорах, договорах - постоянно. Возвращение бойцов - это первоочередно, потому что ценность человеческой жизни в 21 веке должны быть на дневной повестке на самом главном уровне", - считает Катерина Прокопенко.