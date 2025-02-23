Александр Усик показал отношение к россиянам на большом шоу бокса в Эр-Рияде (видео)

Александр Усик демонстративно покинул арену перед началом боя Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, который проходил в рамках вечера бокса "Последнее крещендо" в Саудовской Аравии в ночь на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с Instagram-аккаунта ресурса READY TO FIGHT.

Украинский чемпион под аплодисменты многочисленных болельщиков вышел из зала арены Venue Riyadh Season, где проходил вечер бокса, как только закончился бой между Джозефом Паркером из Новой Зеландии и Мартином Баколе из ДР Конго, в котором Паркер одержал уверенную победу. Ждать бой между гражданами РФ он не стал.

Таким образом Усик в очередной раз продемонстрировал всему миру свое отношение к россиянам.

Отметим, что поединок за абсолют Бетербиев - Бивол был главным боем боксерского вечера. Победу в нем одержал Дмитрий. Таким образом Бивол стал безоговорочным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Напомним, что Бетербиев представляет Канаду на профессиональном уровне, но родился в России и имеет паспорт РФ.

А Бивол родился в Кыргызстане, однако решил получить российское гражданство. При этом, что интересно, от киргизского паспорта он не отказался, чтобы иметь возможность выступать на соревнованиях, куда гражданам РФ дверь закрыта после полномасштабного вторжения 2022 года.

Оба боксера поддерживают преступные действия российских властей в отношении Украины.

Отметим, что нынешний поединок был реваншем. В первой встрече, которая состоялась 12 октября 2024 года, российские боксеры прошли все 12 раундов. Тогда Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира, победив решением большинства судей.

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