"Родители, которые дают детям все, проиграют". Педан высказался о современном воспитании детей

Александр Педан воспитывает с женой двоих детей - 18-летнюю Валерию и шестилетнего Марка. В отношениях с детьми он пытается быть им другом и не давить при принятии решений. Вместе с тем, Александр не поддерживает родителей, которые дают детям все ресурсы для развития.

"Не перепишу на тебя все свое состояние"

Вместе со старшей дочерью Лерой Александр ведет общий проект об университетах, однако она решила не идти по стопам отца и выбрала совсем не телевизионную специальность.

"У нее есть Instagram, который ей не так интересно вести, чем сейчас, например, заниматься флористикой. Она создает контент для pedanburo, для TikTok-страницы УНИВЕРСНЕСК. Она работает с цветами и ведет страницу для цветочного союза", - рассказывает Педан.

Известно, что Лера учится на факультете социологии в Украинском католическом университете.

Александр говорит, что на дочь давить не собирается, ведь самое важное, чтобы у нее была мотивация и заинтересованность двигаться дальше.

Александр Педан с сыном Марком и дочерью Лерой (фото: instagram.com/pedanos)

"Мне кажется, проиграют те родители, которые детям дают все. Проиграют те родители, которые готовы детям купить квартиру, а не готовы платить за обучение. Это как история с киевлянами. Ты родился в Киеве, у тебя есть здесь жилье, ты можешь сдавать его в аренду и ничего не делать, и это тоже правда", - объясняет шоумен.

Он разделяет позицию известных бизнесменов, которые говорят, что дадут детям работу, но не перепишут на них все свое состояние. Однако другое отношение к жизни у начинающих с нуля.

"Те, кто приехал в Киев голые, босые, в венке, как я в свое время, рвут, берут все в кредиты, отрабатывают, возвращают, выгрызают. Я по себе увидел, что это важно, поэтому дочке я даю мотивацию, не мешаю, даю возможность учиться в одном из лучших вузов Украины. Это важно, это инвестиция", - рассказывает о своей позиции Педан.