Александр Алиев рассказал, где служит в ВСУ и почему продолжает говорить на русском

Александр считает, что не языком выиграют войну. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью проекту "Слава+"

Что думает о языковом вопросе

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины честно признался, почему продолжает пользоваться русским языком.

Он раскритиковал "диванных псевдопатриотов", которые, по его словам, сбежали из страны и вернувшись диктуют, на каком языке следует разговаривать.

"У нас война идет с 2014 года. Я сам как-то в каком-то интервью говорил, что этого не понимал, когда шла война в Донецке, в Луганске - в тех направлениях. Сейчас началась и все разговаривали на русском языке, кто на украинском - кому как было удобно", - отметил он.

"Сейчас эти псевдопатриоты диванные сидят, рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. И вот они, как собаки, убежали, потом вернулись сюда и якобы показывают, что они разговаривают на украинском языке", - добавил экс-футболист.

Александр Алиев о языковом вопросе (скриншот)

Экс-футболист отметил, что на фронте ребята общаются как хотят и войну украинским языком не выиграть.

"Наша задача - победить и убрать эту нечисть из нашей страны. А кто на каком языке говорит - мне вообще все равно. Я как говорил, так и буду говорить. Да, мне все равно, кто мне что будет говорить. Если я захочу чисто для людей, чтобы им понравилось, разговаривать на украинском языке - ради Бога", - сказал он.

Алиев не против переходить на украинский. В то же время он признал, что иногда волнуется из-за нечистого знания языка.

"Ну, где-то мне бывает стыдно что-то. Я могу какие-то там сказать неправильные слова", - отметил он.

Где служит Александр Алиев

С начала российского вторжения он присоединился к сопротивлению. В России против него даже открыли уголовное дело и объявили в розыск.

"С первых дней я пошел в 129-й батальон у нас на Оболони. Сейчас я все еще в 112-й бригаде, но сейчас просто откомандирован в другое подразделение. Я постоянно там нахожусь. Конечно, сейчас у меня немного больше свободного времени - не так, как в первые дни войны", - поделился он.



Напомним, в апреле Алиев попал в инцидент. Бывшего футболиста задержала полиция за нарушение правил дорожного движения. Во время общения он и его пассажирка вели себя агрессивно и использовали ненормативную лексику.