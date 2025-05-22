Харчишин признался, что предлагал сыну покинуть службу в ВСУ: "Мы вовремя остановились"

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин честно рассказал о своих родительских переживаниях за сына Дмитрия, который с начала полномасштабного вторжения России служит в Вооруженных Силах Украины.

Музыкант сознательно ограничил общение с сыном, чтобы не влиять на его выбор. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Харчишина проекту "Маричка" в YouTube .

"Я не знаю, как бы я пережил, если бы знал, что он на нуле", - откровенно признался он.

Харчишин считает решение парня присоединиться к армии правильным. Он старался редко звонить ему, чтобы избежать лишнего вмешательства.

Однако в какой-то момент Дмитрий пожалел о своем выборе, потому что "почувствовал, что он там не нужен".

Тогда отец предложил оставить военную службу. Впрочем, они оба вовремя остановились и решили отдалиться друг от друга.

"То есть мы переоценили и перестали общаться: он побыл сам с собой, я - с собой. Я не знаю, в какой он части, не знаю его командира, я с ним ни разу не общался", - сказал он.

Фронтмен группы "Друга ріка" о сыне в ВСУ (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Харчишин вспомнил, как его сына перевели в штаб в Житомире. Первенец музыканта сейчас заканчивает офицерские курсы, а до этого работал сапером.

Дмитрий был очень зол тогда и обвинил отца во вмешательстве. Но артист говорит, что даже не знал, где тот служит.

"Я говорю: "Я не причастен, я вообще не знаю, где ты". Он подумал, что это я позаботился о нем: "Все теперь на меня смотрят, как на какого-то там сынка-мажора". Хотя он никогда не был мажором, никогда ничего не просил", - поделился он.

Именно поэтому звездный папа принял решение держаться подальше от службы своего отпрыска.

"Чтобы избежать этаких вот провокаций и не создавать моментов для коррупции. Я не знаю его командира, я не знаю, к кому обращаться и что делать для того, чтобы его обеспечить спокойное пребывание в части", - пояснил он.

В то же время Валерий не скрывает: страх за жизнь сына у него присутствует. Он очень боится, что тот окажется на передовой. А когда увидел, как Дмитрий оплакивает побратима, еще больше переживал.

"Мой Дмитрий, сидя у могилы на кладбище, плакал так, как я никогда не видел. Я сказал: "Я не хочу сидеть на этом месте и быть в таком состоянии, в котором я видел тебя", - вспомнил музыкант.

После этого они договорились с сыном, что если его позовут на передовую, он обязательно сообщит отцу.

Напомним, Валерий Харчишин ранее уже рассказывал о службе своего 27-летнего сына. Он раскрыл, на каком направлении работал Дмитрий. У музыканта есть еще двое сыновей от бывшей жены Юлии. Один из них, 17-летний Евгений, имеет редкое неизлечимое заболевание.