Олег Винник вийшов на сцену зі своєю дружиною: "вовчиці" задумалися (фото)

Олег Винник днями виступив у Луцьку. Традиційно популярний український співак привіз з собою і бек-вокалістку Таїсію Сватко, більше відому під сценічним ім'ям Таюне, яку ЗМІ неодноразово називали дружиною Винника. Видання "Волинські новини" показало фотографії з концерту.

Під час концерту Таїсія заспівала три пісні і вразила публіку своєю красою. При цьому головний "вовк" країни називав її "чарівною квіткою". Ходять чутки, що Винник і Сватко зіграли весілля ще на початку 90-х. При цьому весілля відзначали на два села, гості нареченої їздили через 100 кілометрів на батьківщину Винника.

Олег Винник з Таїсією Сватко (фото: volynnews.com)

Таїсія Сватко однокурсниця Винника, і вони разом навчалися в Канівському училищі. Вона завжди поруч з чоловіком і в студії звукозапису та на його концертах.

За даними ЗМІ, подружжя виховує сина-підлітка, який зараз навчатися в одному з Європейських вузів.

Таїсія Сватко (фото: volynnews.com)

Нагадаємо, що Винник поставив крапку в чутках про похід у Раду. Популярний артист зізнався ведучій "Світського життя" Каті Осадчій, що йти в політику він не має наміру. При цьому він усвідомлює, що у людей до нього дуже велика довіра.

Раніше повідомлялося про те, що Олег Винник випустив нову пісню "Наталя-Наталі", яка підкорила серця українок.

Ми також писали про те, що Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми. Він зізнався, щоб залишатися в гарній формі, потрібно правильно харчуватися і займається спортом.