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В оккупированном Донецке подняли украинский флаг (фото)

Донецк, Вторник 30 января 2024 13:40
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В оккупированном Донецке подняли украинский флаг (фото) Фото: В Донецке развевался украинский флаг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном россиянами Донецке подняли украинский флаг на здании городской администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советника городского мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

Что известно об украинском флаге в Донецке

Так, на одном из зданий оккупированного города на самой крыше развевается украинский флаг. Это дело рук партизан.

"Во временно оккупированном городе Донецк местные партизаны подняли украинский флаг", - написал Андрющенко и опубликовал фотографию.

В оккупированном Донецке подняли украинский флаг (фото)В Донецке развевался украинский флаг (фото: Петр Андрющенко)

Отметим, что вывешивание флагов - одно из проявлений гражданского сопротивления оккупационным властям и надежда, что в будущем город вернется в Украину.

Напомним, что Залужный обратился к воинам с сильным заявлением, от которого мурашки по телу.

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