ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін встановив граничний розмір абонплати за ЖК послуги у багатоповерхівках

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 13:32
Кабмін встановив граничний розмір абонплати за ЖК послуги у багатоповерхівках
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Граничний розмір абонплати не залежить від кількості ЖК послуг, що надаються виконавцем абонентові

Кабінет міністрів України встановив граничний розмір абонплати за комунальні послуги у багатоповерхівках. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін схвалив проект постанови "Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами".

Так, передбачається визначити граничний розмір плати за абонентське обслуговування, що може нараховуватися виконавцем споживачеві відповідної компослуги, яка надається у багатоповерхівці за індивідуальним договором.

Також визначається, що граничний розмір абонплати не залежить від кількості комунальних послуг, що надаються виконавцем абонентові.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва вирішив не припиняти дію постанови Кабінету міністрів України, якою вводяться обмеження на максимальний розмір тарифів на тепло.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці червня уряд встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років. Зокрема, з постачання теплової енергії в разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); при відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахуванням ПДВ).

Додамо також, Кабінет міністрів України розширив перелік банків, через які громадяни можуть отримувати монетізованную субсидію на оплату ЖК послуг.

Суд відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло Уряд схвалив зміни до ПСО на оптовому ринку електричної енергії
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЖКХ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся