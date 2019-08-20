В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій

Кількість субсидіантів зросла ще на 160 тисяч

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2019 року отримували 2221,7 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., у травні - 1511,7 тис., у червні - 2061,1 тис.

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За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 22,7% і становив 127,5 грн.

У січні-липні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2426,5 тис. домогосподарств, що на 40,4% менше, ніж у січні-липні 2018 року. За цей час призначено субсидії 3058,1 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 14,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.