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Жовтень усміхнеться українцям: якою буде погода у перший день зими

STYLERЖиття    01.12.2019 - 09:27
Жовтень усміхнеться українцям: якою буде погода у перший день зими
Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують в Україні на 1 грудня в цілому "плюсову" погоду

Погода в Україні 1 грудня буде сонячною і переважно теплою. На території України очікується невеликий мороз. При цьому синоптики уточнили, що ризик випадання опадів на території нашої країни – мінімальний. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, найтепліше буде на Півдні країни, там стовпчики термометрів покажуть вдень +3...+5 градусів. Також 0 градусів обіцяють на Заході. Невеликий "мінус" буде на решті території. Вночі температура повітря впаде до -4...-1 градуса. Опадів 1 грудня не прогнозують, а навпаки - сонячно і сухо. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Жовтень усміхнеться українцям: якою буде погода у перший день зими

Погода в Україні 1 грудня (скріншот: meteo.gov.ua)

При цьому синоптики прогнозують погіршення погодних умов починаючи з понеділка, 2 грудня.

"2-3 грудня погіршення погодних умов: вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву висотою 3-8 см; в Карпатах та на Закарпатті значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-20 см; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили синоптики.

Жовтень усміхнеться українцям: якою буде погода у перший день зими

Погода в перший день зими (ілюстративне фото: pixabay.com)

Варто також додати, що свій прогноз на 1 грудня дали і в народі. Згідно з народними повір'ями, цей день називають зимовказувачем, оскільки погода цього дня пророкує погоду зими. Якщо зранку тепло — значить бути відлигам на початку зими, холод та хурделиця опівдні — такою буде і середина зими, а якщо під вечір закрутить заметіль — то піде від нас зима неохотливо, з погрозами.

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