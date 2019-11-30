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Завтра в Україні можливий мокрий сніг

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 15:14
Завтра в Україні можливий мокрий сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві мокрий сніг очікується вранці

Погода в Україні завтра, 1 грудня, принесе невелий мокрий сніг у деякі регіони, а у південні області - дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентру в Facebook.

За даними українських синоптиків, завтра вранці подекуди очікується невеликий мокрий сніг, а на півдні можливий дощ. Вдень опадів в Україні не прогнозують. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3, у Карпатах вдень похолодає до -7, а на півдні повітря прогріється до +6. Вночі похолодає до -5, а в Карпатах до -8...-13. Лише у південних областях вночі близько 0.

Завтра в Україні можливий мокрий сніг

У Києві завтра також вранці та вночі можливий невеликий мокрий сніг, однак вдень опадів чекати не варто. Вдень температура триматиметься в межах 0, а вночі опуститься до -1...-3 градусів.

Завтра в Україні можливий мокрий сніг

Світлина від Український гідрометцентр.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі попереджали, що 2-3 грудня в Україні може випасти до 8 сантиметрів снігу, а в Карпатах сніговий покрив може скласти до 10-20 сантиметрів. На дорогах країни очікується ожеледиця.

Крім того, синоптик Наталка Діденко також прогнозувала, що на початку наступного тижня, 1-2 грудня, в Україну прийде похолодання, а вже 4-5 грудня знову потеплішає.

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