65-летняя Оксана Билозир развелась после 33 лет брака. Кем был ее муж

Народная артистка Украины и экс-министр культуры Оксана Билозир развелась с мужем Романом Недзельским после 33 лет брака. Свой развод пара оформила еще в конце 2022 года, но информацию не афишировали.

Почему звездная чета расторгла брак и что известно о Романе Недзельском - читайте ниже.

Тихий развод

О разводе сообщил Роман Недзельский в интервью на YouTube-канале Rostyslove Production. Он отмечает, что получил повестку в суд, хотя никаких ссор или скандалов с Оксаной Билозир у него не было.

"Мы прожили 33 года. Развод был в конце 2022. Это - банально. Я получил повестку в суд и нас развели. Я, так как в армии, не мог прийти на суд. И вот меня трижды не было и нас автоматически развели. Я был против этого. Но Оксана подала в суд. Сегодня мы официально не являемся мужем м женой", - сообщил Роман.

Более того, сейчас он практически не общается со своей женой. Она находится в Киеве, а он - защищает Украину.

"У нас в армии есть очень большая проблема, когда наши мужчины служат и внезапно получают информацию, что теряют семью. И я был одним из тех… кто пытался их как-то успокоить. Но в то же самое время я не знал, что у меня такая же ситуация. И про это мало кто знал", - добавил Недзельский.

Он признается, что еще в 2022 году в их семье с Оксаной Билозир все было в порядке. Весной он взял отпуск и приехал на неделю домой, отпраздновать вместе Пасху.

Кто такой Роман Недзельский

Роман Стефанович Недзельский родился в 1967 году во Львове. Окончил Львовскую консерваторию, а потом - получил юридическое образование в Киеве.

Он - заслуженный деятель искусств Украины, продюсер, руководитель и организатор многих культурных мероприятий. Еще он гитарист, музыкант и участник коллектива "Ватра". С 2014 года - занимал пост директора Национального дворца искусств "Украина".

Более 20 лет Недзельский был менеджером, художественным руководителем и музыкантом коллектива Оксаны Билозир. Занимал пост первого вице-президента и первого заместителя генерального директора Национальной телекомпании Украины. Был главой жюри Нацотбора на Евровидение.

Роман был младше своей супруги на 10 лет. В совместном браке у них родился сын Ярослав. Также они вместе воспитывали сына Билозир от первого брака с композитором Игорем Билозиром - Андрея. Сейчас у пары уже двое внуков.

Сама Оксана Билозир пока не комментирует причины развода с Романом Недзельским.