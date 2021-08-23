Оксана Баюл пояснила відмову від українського громадянства: "народилася росіянкою"

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл раптово вирішила відмовитися від українського громадянства . Спортсменка з 1994 року проживає в США, але раніше бажання відмовитися від громадянства своєї країни вона не висловлювала.

Однак у новому пості на своїй сторінці в Instagram , Оксана Баюл дала пояснення своєму вчинку.

Відмова від українського громадянства Оксани Баюл викликала активне обговорення в соціальних мережах. Деякі припустили, що спортсменка образилася за те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності, також була висунута версія, що відмова від громадянства – вже формальність, оскільки олімпійська чемпіонка давно живе в іншій країні.

Однак, у своїй публікації Оксана Баюл дала зовсім інше пояснення.

"Я всім дякую. Народилася Росіянкою, виграла золото за Україну, а помру Американкою", - написала на своїй сторінці спортсменка.

Оксана Баюл (фото: instagram.com/oksanabaiul)

Варто відзначити, що Оксана Баюл народилася і виросла в Дніпрі. Спочатку майбутня олімпійська чемпіонка залишилася без батька, а у віці 13 років стала круглою сиротою. За дівчинкою доглядали тренера, а потім її забрала до себе Одеський тренер з фігурного катання Галина Зміївська. У 1993 році Баюл стала чемпіонкою світу, а в 1994 році – олімпійською чемпіонкою.

Після своєї перемоги на Олімпіаді Баюл переїхала жити в США. На той момент їй виповнилося всього 17 років. У 2001 році вона покинула великий спорт і почала займатися бізнесом.

У 2007 році знову повернулася в професійний спорт. У 2010 році вона повернулася в Україну і хотіла відкрити власну школу фігурного катання, але ідея провалилася через конфлікт з колишніми тренерами та чиновниками.

Після 1994 року ніяких значних досягнень в її спортивній кар'єрі не було.

Оксана Баюл (фото: twitter.com/OksanaBaiul)