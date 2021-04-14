Чемпіонка Оксана Баюл розплакалася в прямому ефірі і сказала, чому не повернеться в Україну

Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України Оксана Баюл вийшла на зв'язок з українцями і розплакалася, тримаючи в руках паспорт. Вона зі сльозами на очах повідомила, чому не має наміру повертатися на батьківщину.

Оксана Баюл та Марічка Падалко (фото: прес-служба 1+1)

У бесіді з Марічкою Оксана розповіла про Україну, згадала, як вона відкритим листом підтримувала Майдан. Також вона повідомила про те, що їй так до цих пір і не виплатили призові за перемогу на Олімпійських іграх в 1994 році.

Баюл зізналася, що для неї це мрія коли-небудь повернутися в рідне місто, показати його дочці. Там поховані її мама і тато. На цих словах Оксана і Марічка розплакалися.

Однак її чоловік Карло вважає, що приїзд Оксани в Україну поки недоречний, тому що незважаючи на те, що її люблять люди, вона ніколи не мала відповідного ставлення керівництва країни при різних президентах, їй навіть не виплатили призові за перемогу на Олімпіаді.

"Ми готові почати з чистого аркуша. Але й Україна повинна зробити крок назустріч", - сказав Карло.

Оксана Баюл у молодості (фото: прес-служба 1+1)

Саме через цю образу Баюл подавала позов до суду на українську сторону. Але справа не в грошах, а в утвердженні справедливості. Як зазначила Оксана, якби вона виграла цей суд, то віддала б всю суму позову, а це 50 млн доларів - на розвиток мультиспортивного стадіону "Метеор", який знаходиться в її рідному місті - Дніпрі, це місце де вона навчилася кататися на ковзанах.

Нагадаємо, в 1994 році, коли Оксані Баюл було тільки 16 років, вона отримала золото на зимовій Олімпіаді в Ліллехаммері і стала першою Олімпійською чемпіонкою незалежної України у фігурному катанні.

Тоді на весь світ пролунав український гімн. Потім спортсменка переїхала до США разом зі своїм тренером, підписавши багатомільйонні контракти.

Оксана Баюл у молодості (фото: прес-служба 1+1)

У 2014 році Оксана Баюл публічно підтримала Майдан в Україні, і коментує, що Росія воює з Україною, - і саме про це прямим текстом вона заявила в цьому інтерв'ю.