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Ці звички притягують в дім біди й злидні. Забудьте про них назавжди

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Вівторок 21 червня 2022 22:22
Ці звички притягують в дім біди й злидні. Забудьте про них назавжди Колаж РБК-Україна: Звички які притягують в дім бідність і біди
Автор: Світлана Мащенко

Деякі щоденні звички насправді притягують в наш дім біди й бідність. Ми можемо про це й не здогадуватися, але продовжувати робити одні й ті ж помилки.

Яких речей варто позбутися - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Збирання "мертвих" речей

Фахівці не рекомендують прикрашати будинок предметами декору, які раніше були живими. Мова йде про різні гербарії, колекції метеликів, жуків тощо.

Будуть відлякувати удачу й шкіри мертвих тварин, роги, квіти у вазі, які давно треба викинути.

Дзеркало навпроти ліжка

Наші пращури щиро вірили, що дзеркало - портал в потойбічний світ. Саме тому езотерики суворо забороняють ставити дзеркала навпроти ліжка.

Особливо небезпечно і погано, згідно з прикметами, якщо спляча людина відбивається в дзеркалі. Вважалося, що уві сні наші тіла покидають душі і подорожують, проте дзеркала можуть перешкодити душі "повернутися".

Зберігання зламаних годинників

Годинник, стрілки якого безперервно йдуть вперед, символізує розвиток та життєвий цикл. Відповідно, годинник, що зупинився - перериває цей цикл і символізує занепад.

Це вважається поганою прикметою: такі речі відлякують удачу і гроші. Або поміняйте батарейки, віднесіть в ремонт, або ж викиньте.

Складування порожніх банок і пляшок

Кажуть, що порожні пляшки накопичують в собі негативну енергію. Такі речі тільки захаращують простір, тому від радянської звички влаштовувати вдома склад час позбавлятися.

Використання битого посуду

У зламаних речах накопичується негативна енергетика, яка принесе їх власнику лише нещастя. Крім того, битий посуд може накопичувати патогенні бактерії в сколах і щілинах.

У зламаних речах накопичується негативна енергетика, яка принесе їх власнику лише нещастя.

Милування в розбите дзеркало

Кажуть, що розбите скло або дзеркало обов'язково принесе в будинок бідність, відлякає удачу.

Якщо у вас розбилося дзеркало або скло, навіть просто тріснуло і з'явилася подряпина, не дивіться в нього і замініть якомога швидше.

Раніше ми писали, які речі передані вам у спадок, не можна віддавати іншим.

Також повідомлялося, що не можна робити на порозі, аби не притягнути в дім біди та бідність.

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