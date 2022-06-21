Ці звички притягують в дім біди й злидні. Забудьте про них назавжди

Деякі щоденні звички насправді притягують в наш дім біди й бідність. Ми можемо про це й не здогадуватися, але продовжувати робити одні й ті ж помилки.

Яких речей варто позбутися - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Збирання "мертвих" речей

Фахівці не рекомендують прикрашати будинок предметами декору, які раніше були живими. Мова йде про різні гербарії, колекції метеликів, жуків тощо.

Будуть відлякувати удачу й шкіри мертвих тварин, роги, квіти у вазі, які давно треба викинути.

Дзеркало навпроти ліжка

Наші пращури щиро вірили, що дзеркало - портал в потойбічний світ. Саме тому езотерики суворо забороняють ставити дзеркала навпроти ліжка.

Особливо небезпечно і погано, згідно з прикметами, якщо спляча людина відбивається в дзеркалі. Вважалося, що уві сні наші тіла покидають душі і подорожують, проте дзеркала можуть перешкодити душі "повернутися".

Зберігання зламаних годинників

Годинник, стрілки якого безперервно йдуть вперед, символізує розвиток та життєвий цикл. Відповідно, годинник, що зупинився - перериває цей цикл і символізує занепад.

Це вважається поганою прикметою: такі речі відлякують удачу і гроші. Або поміняйте батарейки, віднесіть в ремонт, або ж викиньте.

Складування порожніх банок і пляшок

Кажуть, що порожні пляшки накопичують в собі негативну енергію. Такі речі тільки захаращують простір, тому від радянської звички влаштовувати вдома склад час позбавлятися.

Використання битого посуду

У зламаних речах накопичується негативна енергетика, яка принесе їх власнику лише нещастя. Крім того, битий посуд може накопичувати патогенні бактерії в сколах і щілинах.

У зламаних речах накопичується негативна енергетика, яка принесе їх власнику лише нещастя.

Милування в розбите дзеркало

Кажуть, що розбите скло або дзеркало обов'язково принесе в будинок бідність, відлякає удачу.

Якщо у вас розбилося дзеркало або скло, навіть просто тріснуло і з'явилася подряпина, не дивіться в нього і замініть якомога швидше.