Копійчаний засіб для прочистки труб: крутіше за будь-який "крот"

Засмічення труб - проблема, з якою стикається ледь не кожен. Зазвичай, коли таке трапляється, ми або біжимо в магазин за спецзасобом, типу "крота", або ж викликаємо сантехніка. Але вирішити все можна підручними засобами з кухонної шафки.

Про це пише Daily Express.

Чому труби засмічуються?

Засмічення зазвичай викликані скупченням волосся, мила та шампуню в отворах ванної кімнати.

На кухні - це дрібні залишки їжі, жир та миючий засіб.

Як прочистити труби

Експерти рекомендують використовувати соду. Для цього треба взяти чашку порошку й засипати у злив. Далі - залити окропом.

При цьому можна пробувати різні варіанти. Дехто рекомендує заливати окропом вже за 10 хвилин. Хтось радить залишити соду на ніч, а зранку залити окропом.

Можна також спробувати змішати соду з оцтом. Від цього ефект покращиться - все залежить, наскільки сильно засмічені ваші труби.

Сода - найкращий натуральний засіб для труб

Сода не тільки допомагає позбутися засмічень, але вона також може допомогти запобігти їх появі в першу чергу.

Більше того, це чудовий натуральний очищувач, який також дуже доступний за ціною. Звичайна харчова сода коштує в Україні близько 15 грн за 500 грамів.