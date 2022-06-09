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Копійчаний засіб для прочистки труб: крутіше за будь-який "крот"

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Четвер 09 червня 2022 09:20
Копійчаний засіб для прочистки труб: крутіше за будь-який "крот" Фото: Як приготувати засіб для прочистки труб (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Засмічення труб - проблема, з якою стикається ледь не кожен. Зазвичай, коли таке трапляється, ми або біжимо в магазин за спецзасобом, типу "крота", або ж викликаємо сантехніка. Але вирішити все можна підручними засобами з кухонної шафки.

Про це пише Daily Express.

Чому труби засмічуються?

Засмічення зазвичай викликані скупченням волосся, мила та шампуню в отворах ванної кімнати.

На кухні - це дрібні залишки їжі, жир та миючий засіб.

Як прочистити труби

Експерти рекомендують використовувати соду. Для цього треба взяти чашку порошку й засипати у злив. Далі - залити окропом.

При цьому можна пробувати різні варіанти. Дехто рекомендує заливати окропом вже за 10 хвилин. Хтось радить залишити соду на ніч, а зранку залити окропом.

Можна також спробувати змішати соду з оцтом. Від цього ефект покращиться - все залежить, наскільки сильно засмічені ваші труби.

Сода - найкращий натуральний засіб для труб

Сода не тільки допомагає позбутися засмічень, але вона також може допомогти запобігти їх появі в першу чергу.

Більше того, це чудовий натуральний очищувач, який також дуже доступний за ціною. Звичайна харчова сода коштує в Україні близько 15 грн за 500 грамів.

Раніше ми писали про помилки при користуванні пральною машинкою, які роблять практично всі.

Також повідомлялося про хитрість, яка надовго збереже чистоту і блиск скла.

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