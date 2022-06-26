Вікна будуть такими чистими, ніби їх нема: французький спосіб миття скла

Кажуть, що французи люблять все натуральне, в тому числі і коли прибирають свої будинки. Аби не застосовувати "хімію" для миття вікон, вони часто користуються підручними кухонними засобами.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Кажуть, такий спосіб допоможе відмити вікна настільки якісно, що ви можете подумаєте, ніби їх взагалі нема.

Як пише Merciplus, найкращий засіб для миття скла - звичайний оцет.

Літр такої рідини українцям обійдеться в близько 20 гривень, що значно дешевше за спеціальні засоби для миття скла.

Як приготувати суміш

Візьміть 3/4 частини гарячої води і 1/4 - оцту. Тобто три склянки води та одна склянка засобу допоможе відмити всі вікна в домі.

Краще займатися таким прибиранням, коли на вулиці тепло, адже дім треба буде провітрити від запаху оцту.

Як правильно прибирати таким розчином

Візьміть чисту ганчірку, змочіть її отриманою сумішшю і проведіть нею по поверхні вікна.

Не потрібно сильно тиснути, адже ефективність оцту має дозволити вам мити вікна без зайвих зусиль. Якщо пляма є особливо стійкою, треба обробити кілька разів, щоб вона трохи "розмокла".

Після того, як скло буде витерте рідиною, потрібно взяти суху і м’яку тканину і насухо протерти скло до блиску.