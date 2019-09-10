У Донецьк - тільки на танках: Сенцов зробив рішучу заяву

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов висловився про свій можливий візит на Донбас

Олег Сенцов розповів, за яких умов він зможе поїхати на окупований російськими бойовиками Донбас.

Так, під час спільної прес-конференції Сенцова і Кольченко, яка проходить 10 вересня в Києві, журналіст одного з видань нагадав, що Надія Савченко після того, як її визволили з полону, через деякий час поїхала на Донбас і нібито допомагала звільняти наших військових, які перебували в полоні бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

"Ви на яких умовах готові взяти участь у такій операції? І чи готові?" - запитав журналіст Олега Сенцова.

"Як і в Крим. Тільки на танках!" - лаконічно відповів режисер.

Слова Сенцова викликали оплески в залі.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко. Опубліковано РБК-Україна Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Олег Сенцев і Олександр Кольченко дають спільну прес-конференцію

Зазначимо, що на самому початку прес-конференції Сенцов подякував усім за те, що українські політв'язні зараз знаходяться на волі. При цьому режисер додав, що крім наших полонених, в російських в'язницях є і "наші брати" - росіяни, які борються за свободу.

Також він сказав, що буде жити в Києві і збирається займатися чудовими справами: знімати кіно і жити.

"Я буду жити в Києві. Мама приїхала в Київ, мама поки залишиться, син з колишньою дружиною поки поїдуть в Крим", - сказав Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов і Кольченко повернулися в Україну в рамках великого обміну полоненими 7 вересня.