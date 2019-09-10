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Сенцов і Кольченко дають прес-конференцію після звільнення

Новини » Суспільство    10.09.2019 - 12:13
Сенцов і Кольченко дають прес-конференцію після звільнення
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Сенцов і Кольченко виступають перед українськими ЗМІ

Звільнені в рамках обміну полоненими українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко дають спільну прес-конференцію. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Спочатку зі словами подяки за звільнення звернувся Кольченко.

"Я хотів би подякувати всім, хто докладав зусиль для нашого звільнення. Завдяки цьому ми змогли повернутися раніше, ніж закінчився б наш термін ув'язнення", - підкреслив він.

До нього також приєднався Сенцов.

"Спасибі всім, ми дуже вдячні за те, що ви нас змогли врятувати. Крім наших полонених там є росіяни, які борються за свободу, наші брати. Я б хотів, щоб ми їх не поділяли - це теж в'язні Кремля. П'ять років я був спокійний, я був упевнений, що все буде добре. Велика подяка всім ЗМІ за вашу роботу, вашу боротьбу. Те, що відбувається в Україні - конфлікт з Росією - він багато в чому інформаційний. Проблема не в тому, що (президент Росії, - ред.) Путіна напав, а в тому, що більшість росіян його там підтримують. Імперія будується на брехні, а єдиний спосіб боротьби з брехнею - це говорити правду. Дякую вам за вашу боротьбу, що ви говорите правду", - зазначив він.

Нагадаємо, Сенцов і Кольченко повернулися до України в рамках великого обміну полоненими 7 вересня. Режисера Сенцова в Росії засудили до 20 років колонії за звинуваченням в "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму".

Відзначимо, політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування перед обміном полоненими. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за підпал офісів і спробу підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі.

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