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Сенцов і Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією

Новини » Політика    10.09.2019 - 12:48
Сенцов і Кольченко розповіли, чи будуть судитися з Росією
Фото: Олег Сенцов і Олександр Кольченко (РБК-Україна)

Звільнені з російського полону українці провели прес-конференцію

Звільнені в рамках обміну полоненими українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко на прес-конференції розповіли про плани судів з Російською Федерацією. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Перша прес конференція Олега Сенцова та Олександра Кольченко.

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 10 вересня 2019 р.

Відповідаючи на питання про те, чи буде він судитися з приводу викрадення та катування Сенцов відповів, що справи політв'язнів злилися зі справою України.

"Персональних звинувачень, судів я з ними судитися не збираюся і не вважаю себе потерпілим", - сказав він.

У свою чергу Кольченко заявив, що адвокати подали скаргу в Європейський суд з прав людини. "Я поки нічого не можу сказати (щодо окремої справи, - ред.)", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко 10 вересня провели прес-конференцію після звільнення з російського полону.

Звільнений в рамках обміну полоненими український політв'язень і режисер Олег Сенцов на прес-конференції 10 вересня заявив, що жоден політик не зв'язувався з ним за 5 років, які він провів в ув'язненні на території Російської Федерації.

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Новини України пленныеОлег СенцовАлександр Кольченко
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