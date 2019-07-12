Море з нечистотами: в Коктебелі влада приховала екологічну катастрофу

Фото: у Криму приховали екологічну катастрофу (Колаж РБК-Україна)

Людей запевняли, що нічого небезпечного не відбувається

У Криму окупаційна влада приховала від жителів півострова екологічну катастрофу. У Коктебелі каналізаційні стоки виходили прямо на пляжі, але окупанти запевняли, що нічого критичного не відбувається. Однак, все виявилося не так просто. Кримський активіст Олександр Таліпов написав пост у соцмережі, де опублікував документи, що підтверджують, що екологічна катастрофа все ж була.

Він направив запит до Росприроднагляду з приводу аналізів морської води в районі викиду “нафтового“ фонтану і відповідь вразила його до глибини душі.

“І все-таки в Коктебелі була екологічна катастрофа, при цьому місцева влада її приховала! Заява голао адміністрації Феодосії, який 8 липня озвучив, що: “Біологічний аналіз отримано – в нормі. Хімічний аналіз буде через два дні. Чекаємо“, – це брехня. Мною був направлений запит до Росприроднагляду з приводу аналізів морської води в районі викиду “нафтового“ фонтану, отримана відповідь і експертні висновки привели мене до шоку!!!“ – написав Олександр Таліпов.

Таліпов зазначив, що є таке поняття ГДК-гранично допустима концентрація-це величина, вище якої вже не норма.

"Були відібрані проби в двох точках, як я розумію навпроти місця викиду в морі та в акваторії, навпаки точки викиду в 35 метрах. Іон амонію - перевищення ГДК в 168 разів!!! Вдумайтеся, в 168 разів!!! Продуктом розпаду амонію є аміак. У воді він зв'язується з іншими елементами і може створювати дуже токсичні сполуки. По суті це однозначно. Каналізаційні стоки. Фосват-іон - перевищення ГДК в 39 разів!! Аніонні поверхневі активні речовини - перевищення ГДК в 20 разів! Вони утворюються від різних чистячих, миючих засобів, хімії. Незначне перевищення з концентрації веде до загибелі біологічних організмів і завдають шкоди здоров'ю людей. Розчинний кисень нижче в 60 разів! Зниження кисню вказує на її хімічне або біологічне забруднення", - написав Таліпов.

Фото: Документи, що підтверджують экологиескую катастрофу в Криму (facebook.com/alexandr.talipov)

Активіст вимагає покарати винних, а також перевірити кількість постраждалих від катастрофи людей. Місцевих жителів запевняли, що все добре

"Так само я вважаю, повинна бути проведена перевірка щодо кількості людей, які звернулися за медичною допомогою з 3-го липня і по теперішній час в Коктебелі, з приводу різних інфекцій, всіх необхідно визнати потерпілими! Людей запевнили, що все добре, прикрили дірку, встановили табличку технічна зона-купання заборонено і пішли відпочивати!" - резюмував він

Як ми раніше писали, в окупованому Криму на пляжі потік фекалій стікав прямо в море, в якому купалися люди. Відповідне відео опублікував блогер Олександр Гірничий на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.