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Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим

STYLERЖиття    16.09.2019 - 16:54
Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим
Крим забруднюють окупанти - на півострові мало туристів (фото: колаж РБК-Україна)

Окупанти знищують інфраструктуру анексованого Криму

У Криму спостерігається жахлива ситуація з забрудненням. Справа в тому, що на всьому півострові повно місць, куди скидається сміття. Крім того, на фотографіях видно, що під час оксамитового сезону місцеві пляжі порожні. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Варто зазначити, що до анексії півострова в середині вересня ще було багато відпочиваючих, оскільки в Криму зазвичай в цей час ще досить тепло.

Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим

Крим забруднюють окупанти - на півострові мало туристів (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що жителям північної частини Криму загрожує евакуація через екологічну катастрофу. Проблема на півострові виникла у зв'язку з нестачею води.

Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели КримПорожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим

Крим забруднюють окупанти - на півострові мало туристів (фото: twitter.com/KrimRt)

Раніше повідомлялося про те, що в Криму люди скаржаться на погане самопочуття після викидів в минулому році з кислотонакопителя заводу "Кримський титан".

Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели КримПорожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим

Крим забруднюють окупанти - на півострові мало туристів (фото: twitter.com/KrimRt)

За словами активіста з Армянська, у людей спостерігається алергія, яка викликана цими викидами. Жителі півострова скаржаться на нежить і кашель. При цьому симптоми алергічної реакції часто спостерігаються у дітей.

Порожні пляжі і сміття: в мережі показали, до чого окупанти довели Крим

Крим забруднюють окупанти - на півострові мало туристів (фото: twitter.com/KrimRt)

Ми також писали про те, що Крим сильно постраждав через стихію. Жителі півострова пережили сильну бурю, яка затопила вулиці і будинки кількох міст.

Наприклад, у Керчі повністю були залиті дороги, а рівень води в деяких місцях доходив до капотів автомобілів. Крім того, у частини міста зникло світло.

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