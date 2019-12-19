ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підтримав анексію Криму: скандальний російський актор хотів заробити в Україні

STYLERЖиття    19.12.2019 - 20:25
Підтримав анексію Криму: скандальний російський актор хотів заробити в Україні
Башаров усі новини (фото: колаж РБК-Україна)

Марат Башаров хотів виступити в одному з театрів Харкова

Російський актор театру і кіно Марат Башаров, який підтримав анексію Криму Росією, зібрався відвідати Харків, щоб зіграти в місцевому театрі. Харківські активісти звернулися до СБУ з проханням заборонити скандальному актору в'їжджати в Україну.

Крім того, місцеві активісти закликали відмінити спектакль, в якому повинен був грати скандальний актор. Башаров часто виступав у Криму, тим самим порушуючи державний кордон України.

Підтримав анексію Криму: скандальний російський актор хотів заробити в Україні

В даний момент поки не ясно, як відреагувала Служба безпеки на вимогу активістів. Варто pfзначити, що в 2016 році активісти також наполягали на тому, щоб заборонити йому в'їзд на територію України, але тоді в СБУ не знайшли причин для заборони.

Марат Башаров (видео: YouTube)

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Марат Башаров жорстоко побив свою дружину Єлизавету Шевиркову. Тоді актор зламав жінці ніс. Чоловіка не раз звинувачували в тому, що він бив жінок, з якими разом жив.

Деякі вважали, що все це в минулому і він змінився, але виявилося, що пара просто приховувала сімейні конфлікти.

Нагадаємо, що російська журналістка Олександра Тонких намагалася обдурити прикордонників і потрапити в Україну. Але з'ясувалося, що жінка відвідувала Крим і підтримувала анексію півострова.

Грета Тунберг попалася на брехні: з'явилося скандальне фото Зозулю затравили в Іспанії фанати Путіна: футболіст різко відповів (відео)
Новини України скандалактер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся