ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обікрали відділок поліції Харківської області: винесли обігрівачі і канцелярію

Новость на русском →
Ізюм, Понеділок 07 березня 2022 16:30
Окупанти обікрали відділок поліції Харківської області: винесли обігрівачі і канцелярію Окупанти обікрали будівлю поліції Харківської області (facebook.сom/Відділ поліції 1 Харківського РУП)
Автор: Світлана Мащенко

В місті Ізюм Харківської області окупанти вирішили помародерствувати в будівлі поліції. Зламали двері, перетрусили все, винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть... канцелярію.

Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами 6 березня з 01:30 по 04:00 російські війська покинули відділ поліції 1-го Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Після цього виявилося, що двері в усі службові кабінети відділу поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зломані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп'ютерів викрадено.

"Ще раз: викрадено канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски! Ми відновимо данні, та купимо нове необхідне. Загарбники ж свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожен їх злочин фіксується. Кожного чекає покарання", - написав Болвінов.

Окупанти обікрали відділок поліції Харківської області: винесли обігрівачі і канцелярію

Фото: Наслідки мародерства (facebook.com/Сергій Болвінов)

Раніше ми писали, що окупанти пограбували звичайний український сільський магазин.

Також повідомлялося, що російський окупант-мародер вступив в бій з дверима магазину побутової техніки в Херсоні, але програв.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні