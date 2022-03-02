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У Херсоні російський солдат вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв

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Херсон, Середа 02 березня 2022 13:13
У Херсоні російський солдат вступив у бій з дверима магазину побутової техніки, але програв Колаж РБК-Україна: у Херсоні російський солдат вступив у бій з дверима магазину побутової техніки
Автор: Світлана Мащенко

У Херсоні російський солдат вирішив помародерствувати, проникнувши в закритий магазин побутової техніки. На жаль, горемика програв у нерівній сутичці з вхідними дверима.

Відео з "героїчною" битвою з'явилося в мережі.

На кадрах, знятих з будинку навпроти, видно, що "воїн" спочатку обстрілює двері, витрачаючи "путінські" патрони. Потім вибиває скло прикладом і намагається відкрити двері зсередини просунувши руку.

Зрештою, мародер усвідомлює марність спроб і йде ні з чим. Так буває, що в нерівній сутичці між російським солдатом і скляними дверима перемагають двері...

Що зараз відбувається в місті Херсон, читайте в нашому онлайн.

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