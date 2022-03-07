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Оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области: вынесли обогреватели и канцелярию

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Изюм, Понедельник 07 марта 2022 16:30
Оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области: вынесли обогреватели и канцелярию Оккупанты обокрали здание полиции Харьковской области (facebook.сом/Отдел полиции 1 Харьковского РУП)
Автор: Светлана Мащенко

В городе Изюм Харьковской области оккупанты решили помародерствовать в здании полиции. Взломали дверь, перетрясли все, вынесли обогреватели, жесткие диски и даже... канцелярию.

Об этом рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам 6 марта с 01:30 по 04:00 российские войска покинули отдел полиции 1-го Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

После этого оказалось, что двери во все служебные кабинеты отдела полиции взломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы сломаны. Канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров похищены.

"Еще раз: похищены канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски! Мы восстановим данные, и купим новое необходимое. Захватчики же свою репутацию не восстановят еще долгие десятилетия. Каждое их преступление фиксируется. Каждого ждет наказание", - написал Болвинов.

Оккупанты обокрали отделение полиции Харьковской области: вынесли обогреватели и канцелярию

Фото: последствия мародерства (facebook.com/Сергій Болвинов)

Ранее мы писали, что оккупанты ограбили обычный украинский сельский магазин.

Также сообщалось, что российский оккупант-мародер вступил в бой с дверями магазина бытовой техники в Херсоне, но проиграл.

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