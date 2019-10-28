Поповнення вантажу 200: на Донбасі ліквідували 19-річного бойовика

На Донбасі ліквідували терориста (youtube.com.vicenews)

На Донбасі вбили ще одного терориста, який воював у лавах "ДНР"

На Донбасі ліквідували ще одного терориста, який воював за бойовиків "ДНР" в Донецькій області. Його ім'я Владислав Акулін, йому було 19 років. Про це у своєму Telegram каналі повідомляє блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

Блогер опублікував фотографії ліквідованого шанувальника "ДНР", а також скріншоти сторінок його соціальних мереж.

Вакулін народився в 2000 році в Горлівці, про це свідчать дані з його сторінок в соцмережах. Там же знайомі хлопця дуже сумують про його смерть.

Бойовик Владислав Килина (Штефан Штірліц/Telegram)

Скріншот з соцмереж

Цікаво, що інший блогер під ніком Necro Mancer, також з посиланням на коментарі в соціальних мережах, зазначає, що Вакулін загинув не в бойових умовах. Він пише, що бойовика вбив його кращий друг.

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