ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Катував українських військових: на Донбасі ліквідували бойовика "ДНР"

STYLERВійна    29.10.2019 - 17:11
Катував українських військових: на Донбасі ліквідували бойовика "ДНР"
На Донбасі знищили бойовика "ДНР" (youtube.com.vicenews)

У мережі повідомили про смерть бойовика-терориста, який катував українських військових

На Донбасі українські військові знищили ще одного бойовика, який воював на стороні терористів "ДНР". Мінометник Максим Шишов з позивним "Мрак" убитий від кулі на передовій. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив військовий і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що загиблий терорист мав відношення до тортур полонених. Крім того, він був куратором групи "Кіберберкут".

Сайт "Миротворець" повідомляє, що загиблому був 51 рік. Він народився в Дніпропетровській області. Раніше він працював в Службі безпеки України.

"Шишов "Мрак" Максим сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Не бойовий, після поранення працював на пропагандистів кремля і дирляндії.
Є відомості про причетність до тортур полонених", - написав Анатолій Штефан.

Катував українських військових: на Донбасі ліквідували бойовика &quot;ДНР&quot;Скріншот (соцмережі)

В рядах бойовиків "ДНР" виявили смертельну хворобу: деякі вже в лікарні
Новини України Донбасбойовики
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся