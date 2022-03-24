Окупанти атакують українців фосфорними бомбами: як евакуюватися з зони ураження і надати допомогу

Що таке фосфорні боєприпаси

Це зброя, що містить білий фосфор, поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C, по значній території, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню.

Така зброя може викликати особливо тяжкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть.

Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який під час роботи теж може отримати фосфорні рани.

Як правильно евакуюватися з зони ураження

Евакуація із зони ураження має бути виключно проти вітру від джерела горіння фосфору.

Категорично заборонено чіпати фосфор чи постраждалого голими руками.

Короткий алгоритм надання допомоги виглядає так:

промити рану проточною холодною водою протягом 15 хв / або накласти на рану вологу марлю;

зняти з постраждалого одяг;

загорнути ковдрою постраждалого;

контролювати прохідність дихальних шляхів;

транспортувати в госпіталь.

Не можна застосовувати соду, мідний купорос, та інші "народні методи". Алгоритм надання допомоги прописаний в рекомендаціях МОЗ та CDC.

Поради лікарів щодо надання допомоги і вбереження себе від опіків

При наданні допомоги треба пам'ятати про свою безпеку. Не можна чіпати видимі частинки фосфору голими руками, бажано захистити руки хімічностійкими рукавичками.

Зазвичай горіння фосфору супроводжується утворенням їдкого газу, який може подразнювати дихальні шляхи. Бажано використовувати повнолицеві респіратори (противогази), якщо надаєте допомогу в зоні ураженні. Як варіант - евакуювати постраждалого в безпечне місце рухаючись проти вітру від джерела ураження.

Місце опіку треба обробити проточною холодною водою, бажано не менше 15 хвилин. Намагайтесь лити воду таким чином, аби бризки не потрапляли на вас. Також уникайте потрапляння бризків (розтікання) води на здорові ділянки шкіри постраждалого - це може збільшити площу ураження. Фосфор дуже добре розчиняється у воді і може потрапити з водою на вас, або на здорові ділянки шкіри постраждалого.

Якщо немає можливості змити фосфор водою, накладіть на рану марлю (бинт) змочений водою чи фізіологічним розчином. Це закриє доступ повітря до фосфору і припинить його горіння. В крайніх випадках використовуйте вологу землю (пісок). Завдання - закрити доступ повітрю.

Після обробки рани водою, все одно накладіть вологу марлю. Залишки фосфору можуть повторно займатися.

Для виявлення частинок фосфору можна використовувати лампи Вуда (ультрофіолет). Видимі частинки фосфору не намагайтесь прибрати незахищеними руками. Бажано або змити залишки фосфору, або прибрати їх пінцетом, помістивши залишки в холодну воду или присипати вологою землею і т. д., аби унеможливити подальше горіння. Або закрити вологою марлею, поки не буде належних умов для надання допомоги.

Категорично заборонено використовувати для обробки рани (знезараження) шкіри будь-які мазі на жировій або олійній основі - фосфор жиророзчиний, це покращить всмоктування фосфору і призведе до більш важкого системного впливу.

Після обробки рани зніміть з постраждалого одяг, на ньому можуть бути частинки фосфору. Накрийте постраждалого ковдрою, пам’ятайте про можливе переохолдження.

Обробіть всю шкіру постраждалого мильним розчином (або проточною водою). Зазвичай цей пункт виконують на стаціонарному етапі, або в пункті сортування, де є умови для проведення дезактивації.

У разі ураження дихальних шляхів, контролюйте прохідність дихальних шляхів, за можливості дайте постраждалому кисень.

У разі проковтування фосфору - не викликайте рвоту. При проковтуванні фосфору рвотні (калові) маси можуть призводити до повторних опіків.

У разі потрапляння фосфору в очі, промийте водою, накладіть вологу марлеву пов’язку, не тиснучу.

Відомо принаймні про чотири випадки застосування росіянами фосфорних боєприпасів

13 березня повідомлялося про застосування такого озброєння в Попасній Луганської області.

Ще один випадок був зафіксований в Краматорську 22 березня.

Так само 22 березня фосфорними бомбами атакували Ірпінь та Гостомель Київської області.

24 березня стало відомо, що Рубіжне Луганської області піддалося ворожим авіаударам. Російські літаки при атаці використовували фосфорні бомби. Загинуло 4 людини, серед яких 2 - діти.