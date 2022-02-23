Виявляється, правильні деруни готують тільки так. Всього два інгредієнта
Правильні деруни повинні складатися всього з двох базових інгредієнтів: картоплі і цибулі. Для смаку картопляні млинці солять, а при подачі додають сметану. І це найоптимальніший перевірений варіант дерунів.
Секретом справжніх дерунів поділилася відомий блогер Alina FooDee.
Є один секрет
Аліна каже, щоб деруни не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад). Але краще звичайно їсти деруни з пилу з жару, тоді вони просто не встигнуть потемніти.
Інгредієнти:
- Картопля - 500 г
- Цибуля - 1 шт. (близько 175 г)
- Сіль - за смаком
- Сметана - 1 ст. л.
- Рослинна олія - для обсмажування
Покрокове приготування страви
Картоплю натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти. Посоліть. За бажанням можна додати сметану, щоб остиглі деруни не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді деруни найсмачніші.
Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10. Рідину злийте, а осілий на дні миски крохмаль додайте знову в картоплю з цибулею.
Смажте на рослинній олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною або іншими соусами за бажанням.
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