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Виявляється, правильні деруни готують тільки так. Всього два інгредієнта

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Середа 23 лютого 2022 12:27
Виявляється, правильні деруни готують тільки так. Всього два інгредієнта Скріншот: як приготувати правильні деруни
Автор: Світлана Мащенко

Правильні деруни повинні складатися всього з двох базових інгредієнтів: картоплі і цибулі. Для смаку картопляні млинці солять, а при подачі додають сметану. І це найоптимальніший перевірений варіант дерунів.

Секретом справжніх дерунів поділилася відомий блогер Alina FooDee.

Є один секрет

Аліна каже, щоб деруни не темніли при охолодженні, в них можна додати кисломолочний продукт (сметану, наприклад). Але краще звичайно їсти деруни з пилу з жару, тоді вони просто не встигнуть потемніти.

Інгредієнти:

  • Картопля - 500 г
  • Цибуля - 1 шт. (близько 175 г)
  • Сіль - за смаком
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Рослинна олія - для обсмажування

Покрокове приготування страви

Картоплю натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти. Посоліть. За бажанням можна додати сметану, щоб остиглі деруни не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими, в такому вигляді деруни найсмачніші.

Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10. Рідину злийте, а осілий на дні миски крохмаль додайте знову в картоплю з цибулею.

Смажте на рослинній олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною або іншими соусами за бажанням.

Раніше блогерка також розповіла, як правильно приготувати курчати табака на сковороді.

Крім того ми писали, як не можна варити пельмені.

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