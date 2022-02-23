Курча табака на сковороді: як швидко і просто приготувати делікатес

Курча тапака (табака) - популярна страва турецької та грузинської кухонь. По суті це ціла курка, з часником, перцем і прянощами, приготована в місцевому різновиді сковороди з кришкою (тапаці).

Як приготувати смачну курочку без особливих зусиль розповіла відомий блогер Alina FooDee .

Інгредієнти:

Курча - 1 шт. (близько 1 кг)

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Лимонний сік - 1 ст. л.

Часник - 3-5 зубчиків

Топлене вершкове масло - 2-3 ст. л.

Для соусу: кінза - невеликий пучок, томатний сік - 3-5 ст. л., аджика - 1 ст. л.

Покрокове приготування страви

Розріжте грудку курчати по центру і трохи його розпластайте, щоб вона була більш плоскою.

Посоліть за смаком і полийте лимонним соком з обох сторін. Залиште курча маринуватися мінімум на 30 хвилин.

Дрібно наріжте 5 зубчиків часнику. Дрібно наріжте невеликий пучок кінзи.

Для соусу змішайте кінзу, аджику і томатний сік. Посоліть за смаком.

Курча обсмажте на топленому вершковому маслі під пресом 12 хвилин з кожного боку на середньому вогні. Коли курча готове, приберіть прес.

Посипте часником і обсмажте з кожного боку ще по 1 хвилині, щоб часник втратив свою гіркоту, а курча просочилося ароматами часнику.

Готове курча перекладіть на блюдо і змастіть соусом з обох сторін.