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Курча табака на сковороді: як швидко і просто приготувати делікатес

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Середа 23 лютого 2022 06:50
Курча табака на сковороді: як швидко і просто приготувати делікатес Скріншот: як приготувати курчати табака на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Курча тапака (табака) - популярна страва турецької та грузинської кухонь. По суті це ціла курка, з часником, перцем і прянощами, приготована в місцевому різновиді сковороди з кришкою (тапаці).

Як приготувати смачну курочку без особливих зусиль розповіла відомий блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Курча - 1 шт. (близько 1 кг)
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Часник - 3-5 зубчиків
  • Топлене вершкове масло - 2-3 ст. л.
  • Для соусу: кінза - невеликий пучок, томатний сік - 3-5 ст. л., аджика - 1 ст. л.

Покрокове приготування страви

Розріжте грудку курчати по центру і трохи його розпластайте, щоб вона була більш плоскою.

Посоліть за смаком і полийте лимонним соком з обох сторін. Залиште курча маринуватися мінімум на 30 хвилин.

Дрібно наріжте 5 зубчиків часнику. Дрібно наріжте невеликий пучок кінзи.

Для соусу змішайте кінзу, аджику і томатний сік. Посоліть за смаком.

Курча обсмажте на топленому вершковому маслі під пресом 12 хвилин з кожного боку на середньому вогні. Коли курча готове, приберіть прес.

Посипте часником і обсмажте з кожного боку ще по 1 хвилині, щоб часник втратив свою гіркоту, а курча просочилося ароматами часнику.

Готове курча перекладіть на блюдо і змастіть соусом з обох сторін.

Раніше ми писали, які помилки робить багато хто при приготуванні курячого бульйону.

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