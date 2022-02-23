Курча табака на сковороді: як швидко і просто приготувати делікатес
Курча тапака (табака) - популярна страва турецької та грузинської кухонь. По суті це ціла курка, з часником, перцем і прянощами, приготована в місцевому різновиді сковороди з кришкою (тапаці).
Як приготувати смачну курочку без особливих зусиль розповіла відомий блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Курча - 1 шт. (близько 1 кг)
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Лимонний сік - 1 ст. л.
- Часник - 3-5 зубчиків
- Топлене вершкове масло - 2-3 ст. л.
- Для соусу: кінза - невеликий пучок, томатний сік - 3-5 ст. л., аджика - 1 ст. л.
Покрокове приготування страви
Розріжте грудку курчати по центру і трохи його розпластайте, щоб вона була більш плоскою.
Посоліть за смаком і полийте лимонним соком з обох сторін. Залиште курча маринуватися мінімум на 30 хвилин.
Дрібно наріжте 5 зубчиків часнику. Дрібно наріжте невеликий пучок кінзи.
Для соусу змішайте кінзу, аджику і томатний сік. Посоліть за смаком.
Курча обсмажте на топленому вершковому маслі під пресом 12 хвилин з кожного боку на середньому вогні. Коли курча готове, приберіть прес.
Посипте часником і обсмажте з кожного боку ще по 1 хвилині, щоб часник втратив свою гіркоту, а курча просочилося ароматами часнику.
Готове курча перекладіть на блюдо і змастіть соусом з обох сторін.
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