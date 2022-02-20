Виявляється, котлети не потрібно смажити. Як готувати їх правильно

Виявляється, щоб приготувати смачні, соковиті, ароматні котлети не потрібна сковорода і газова конфорка. Секрет приготування найкращих котлет - духовка, з якої ви через півгодини дістанете неймовірно смачну м'ясну страву.

Про це розповіла відомий фуд-блогер Alina FooDee .

Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки

Раніше ми писали, що шеф-кухар назвав заборонені добавки в котлети, які тільки псують фарш.

Також ми писали, що пельмені не потрібно кидати в окріп.