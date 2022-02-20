Виявляється, котлети не потрібно смажити. Як готувати їх правильно
Скріншот: виявляється, котлети не потрібно смажити
Виявляється, щоб приготувати смачні, соковиті, ароматні котлети не потрібна сковорода і газова конфорка. Секрет приготування найкращих котлет - духовка, з якої ви через півгодини дістанете неймовірно смачну м'ясну страву.
Про це розповіла відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти для котлет в духовці
- 800 г фаршу (найкраще свинячий ошийок)
- 100-130 г цибулі (1 середня цибулина)
- 5 шматочків батона (краще сухого)
- 150-200 г молока
- 1 зубчик часнику
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки
Покрокове приготування котлет
- Залийте батон молоком і залиште на 10 хвилин.
- Перемеліть м'ясо на м'ясорубці, а також цибулю, часник і батон.
- Посоліть і поперчіть фарш.
- Відбийте фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети тримали форму.
- Сформуйте котлети, викладіть на деко і запікайте 30-35 хвилин при температурі 200-210 градусів.
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