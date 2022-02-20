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Виявляється, котлети не потрібно смажити. Як готувати їх правильно

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 12:15
Виявляється, котлети не потрібно смажити. Як готувати їх правильно Скріншот: виявляється, котлети не потрібно смажити
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, щоб приготувати смачні, соковиті, ароматні котлети не потрібна сковорода і газова конфорка. Секрет приготування найкращих котлет - духовка, з якої ви через півгодини дістанете неймовірно смачну м'ясну страву.

Про це розповіла відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для котлет в духовці

  • 800 г фаршу (найкраще свинячий ошийок)
  • 100-130 г цибулі (1 середня цибулина)
  • 5 шматочків батона (краще сухого)
  • 150-200 г молока
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Виявляється, котлети не потрібно смажити. Як готувати їх правильно

Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки

Покрокове приготування котлет

  • Залийте батон молоком і залиште на 10 хвилин.
  • Перемеліть м'ясо на м'ясорубці, а також цибулю, часник і батон.
  • Посоліть і поперчіть фарш.
  • Відбийте фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети тримали форму.
  • Сформуйте котлети, викладіть на деко і запікайте 30-35 хвилин при температурі 200-210 градусів.

Раніше ми писали, що шеф-кухар назвав заборонені добавки в котлети, які тільки псують фарш.

Також ми писали, що пельмені не потрібно кидати в окріп.

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