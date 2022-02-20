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Оказывается, котлеты не нужно жарить. Как готовить их правильно

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 12:15
Оказывается, котлеты не нужно жарить. Как готовить их правильно Скриншот: Оказывается, котлеты не нужно жарить
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, чтобы приготовить вкусные, сочные, ароматные котлеты не нужна сковорода и газовая конфорка. Секрет приготовления самых лучших котлет - духовка, из которой вы спустя полчаса достанете невероятно вкусное мясное блюдо.

Об этом рассказала известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для котлет в духовке

  • 800 г фарша (лучше всего свиной ошеек)
  • 100-130 г лука (1 средняя луковица)
  • 5 кусочков батона (лучше сухого)
  • 150-200 г молока
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу

Оказывается, котлеты не нужно жарить. Как готовить их правильно

Скрин: Вот такими выйдут наши котлетки

Пошаговое приготовление котлет

  • Залейте батон молоком и оставьте на 10 минут.
  • Перемелите мясо на мясорубке, а также лук, чеснок и батон.
  • Посолите и поперчите фарш.
  • Отбейте фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты держали форму.
  • Сформируйте котлеты, выложите на противень и запекайте 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.

Ранее мы писали, что шеф-повар назвал запрещенные добавки в котлеты, которые только портят фарш.

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