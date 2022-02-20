Оказывается, котлеты не нужно жарить. Как готовить их правильно
Скриншот: Оказывается, котлеты не нужно жарить
Оказывается, чтобы приготовить вкусные, сочные, ароматные котлеты не нужна сковорода и газовая конфорка. Секрет приготовления самых лучших котлет - духовка, из которой вы спустя полчаса достанете невероятно вкусное мясное блюдо.
Об этом рассказала известный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для котлет в духовке
- 800 г фарша (лучше всего свиной ошеек)
- 100-130 г лука (1 средняя луковица)
- 5 кусочков батона (лучше сухого)
- 150-200 г молока
- 1 зубчик чеснока
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Скрин: Вот такими выйдут наши котлетки
Пошаговое приготовление котлет
- Залейте батон молоком и оставьте на 10 минут.
- Перемелите мясо на мясорубке, а также лук, чеснок и батон.
- Посолите и поперчите фарш.
- Отбейте фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты держали форму.
- Сформируйте котлеты, выложите на противень и запекайте 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.
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