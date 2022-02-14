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Шеф-кухар назвав заборонені добавки в котлети, які тільки псують фарш

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Понеділок 14 лютого 2022 10:10
Шеф-кухар назвав заборонені добавки в котлети, які тільки псують фарш Фото: Шеф-кухар назвав заборонені добавки в котлети (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Шеф-кухар розповів, які добавки можуть зіпсувати ваші домашні котлети, а також назвав інгредієнт, який зробить м'ясну страву дійсно смачною і по-ресторанному вишуканою.

Про це пише Gazeta.

Забудьте про звичні добавки в фарш

На думку фахівця, в домашні котлети не варто класти яйця і розмочений хліб.

"Я проти того, щоб додавати в фарш яйця, молоко, розмочений хлібний м'якуш, часник, панірувальні сухарі або колотий лід. Тільки сіль, перець і величезну кількість ріпчастої цибулі", - заявив шеф-кухар.

Але і з цибулею є нюанси

Експерт каже, що цибуля додасть котлетам соковитість і "зовсім не буде відволікати від смаку м'яса".

Шеф-кухар зазначив, що цибуля в котлетному фарші не повинна бути сирою, інакше вийде "грубо, по-селянськи". Візьміть сковороду, вершкове масло, наріжте цибулю і найкраща добавка в фарш готова!

Карамелізуйте цибулю у вершковому маслі протягом 15 хвилин, потім протріть її через дрібне сито разом з м'ясом і тертим вершковим маслом. Масло додасть котлеті соковитість і буде її "тримати" під час смаження.

На 1 кг м'яса знадобитися 600 г сирої цибулі.

Раніше кулінари також розповіли, як приготувати кілограм соковитих і ніжних котлет з 0,5 кг фаршу без борошна, манки і булки.

Крім того ми писали, що може статися, якщо в котлети додати чарку горілки.

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