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Виявляється, чорний перець "горошок" можна виростити на підвіконні: як це зробити

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Неділя 19 червня 2022 12:58
Виявляється, чорний перець "горошок" можна виростити на підвіконні: як це зробити Колаж РБК-Україна: Як виростити вдома чорний перець
Автор: Світлана Мащенко

Чорний перець "горошок", який ми звикли купувати в пакетиках, можна виростити вдома на підвіконні. При цьому посіяти можна горошини зі звичайної магазинної пачки.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що таке перець-горошок

Попри спільну назву з болгарським або гострим перцями ці рослини зовні не мають нічого спільного. Та й вимоги до вирощування у них різні.

Друга назва чорного перцю - малабарська ягода. Це напівздеревяніла вічнозелена ліана завдовжки до 15 метрів. Його батьківщина субтропіки Азії. Там він росте в умовах підвищеної вологості і стабільного тепла. Ліана чіпляється повітряними корінням за дерева і тягнеться до сонця.

Квітне перець дрібними білими квітками, зібраними в довгу подобу колоска. По закінченню цвітіння на їх місці зав’язуються круглі плоди-кістянки зеленого кольору. Дозріваючи, вони стають червоними.

Виявляється, чорний перець &quot;горошок&quot; можна виростити на підвіконні: як це зробити

Колаж РБК-Україна: Так росте чорний перець в природі

Чорний, зелений, рожевий і білий перець - це одна і та ж культура.

Різниця лише в тому, коли і як був зібраний урожай. Білий перець отримують зі зрілих червоних ягід, які замочують і знімають оболонку. Зелений і чорний перець - це недозрілі плоди, які по різному висушують і обробляють. А рожевий перець - це зрілі плоди, які сушаться і обробляються, як і зелений перець.

Виявляється, чорний перець &quot;горошок&quot; можна виростити на підвіконні: як це зробити

Фото: Різні кольори перцю виготовляються з однієї культури (pixabay)

Як виростити перець вдома

Як пишуть спеціалісти, можна посадити ті горошини, які є серед приправ на кухні, але тільки попередньо замочивши їх на пару днів. Виберіть найкрупніше й найсильніше насіння. Перші сходи мають з'явитися десь на 26-й день.

Чорний перець - невибаглива кімнатна рослина. При правильному догляді вже на другий рік ви зможете зібрати перший урожай.

Вам знадобиться:

  • живильний ґрунт (суміш листової і дернової землі, піску і перегною);
  • розсіяне освітлення (найкраще - східні вікна);
  • вологе повітря (піддон з водою й часті обприскування);
  • тепло - 25-28 градусів (взимку - не нижче 16 градусів);
  • рясний полив з весни по осінь, помірний - взимку;
  • сезонні підгодівлі (з весни по осінь - двічі на місяць мінеральним комплексом).

У горщику треба буде встановити опору, по якій витиметься ліана. Один раз на 2-3 роки кущ пересаджують в свіжий ґрунт. Розмножують перець насінням, а також відводками від куща.

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Крім того, читайте, як вдома виростити куркуму.

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