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Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 04:23
Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла
Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Вже відомо про п'ятьох загиблих

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамських островах зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

За словами прем'єр-міністра Співдружності Х'юберта Мінніса, загинули мешканці на островах Абак.

В Національному центрі по спостереженню за ураганами США відзначили, що сила вітру становить близько 230 км/год. У центрі додали, що у вівторок, 3 вересня, він обрушиться на узбережжя штату Флорида.

Раніше повідомлялося, що на Багамських островах через ураган "Доріан" як мінімум одна людина загинула і ще одна пропала безвісти.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Південна Кароліна через ураган "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Нагадаємо, за останніми даними, ураган "Доріан" ослаб до четвертої категорії з п'яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків У Південній Кароліні готують до евакуації через ураган понад 800 тис. людей
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