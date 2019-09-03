Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла

Фото: наслідки урагану "Доріан" (twitter.com/NHC_Atlantic)

Вже відомо про п'ятьох загиблих

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамських островах зросла до п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

За словами прем'єр-міністра Співдружності Х'юберта Мінніса, загинули мешканці на островах Абак.

В Національному центрі по спостереженню за ураганами США відзначили, що сила вітру становить близько 230 км/год. У центрі додали, що у вівторок, 3 вересня, він обрушиться на узбережжя штату Флорида.

Раніше повідомлялося, що на Багамських островах через ураган "Доріан" як мінімум одна людина загинула і ще одна пропала безвісти.

РБК-Україна писало, що в американському штаті Південна Кароліна через ураган "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя.

Нагадаємо, за останніми даними, ураган "Доріан" ослаб до четвертої категорії з п'яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона.