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Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA

STYLERНовости спорта    08.07.2019 - 17:39
Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA
Ілюстративне фото: Свічка (pixabay.com/MissVine)

Президент ММА PRO Геннадій Мурашковський помер 8 липня

Помер засновник професійної Ліги змішаних єдиноборств України Геннадій Мурашковський. Відомий спортсмен і президент ММА PRO Ukraine помер днем 8 липня. Про це повідомив голова правління громадської організації "Український Альянс" Володимир Юрченко на своїй сторінці в Facebook.

Що стало причиною смерті глави українського промоушену MMA - він не уточнив.

Ліга була створена на початку 2015 року для просування українських бійців і популяризації та розвитку професійного спорту. На сьогоднішній день MMA (Mixed martial arts) є найбільш популярним і видовищним видом бойових мистецтв. ММА PRO Ukraine займається просуванням і підтримкою українських спортсменів, допомагає отримати необхідний професійний досвід з метою подальшого просування у світові організації.

Геннадій Мурашковський разом із Олегом Шевченкои був засновником Ліги.

Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA

Геннадій Мурашковський (Фото: facebook.com/vladimir.yurchenko.5)

"Сьогодні о 14.30 пішла з життя гідна людина, друг, люблячий батько, засновник і президент MMA PRO UKRAINE Геннадій Мурашковський. Співчуваю всім близьким, нехай земля буде пухом! Царство Небесне, спи спокійно...", - йдеться у публікації Юрченка, який раніше був виконавчим директором у професійній Лізі.

Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA

Геннадій Мурашковський (Фото: facebook.com/vladimir.yurchenko.5)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють співчуття родині та близьким Мурашковського та сумують про втрату.

  • Царство небесне! Нехай земля йому буде пухом;
  • Співчуття близьким!
  • Світла пам'ять;
  • Дуже шкода, сумуємо;
  • Важко в таке повірити ... Співчуваю;
  • Величезна втрата для всіх, хто знав Гену! Вічна світла пам'ять друже! Спочивай з миром!
  • Нехай Бог прийме його душу. А в наших серцях він житиме завжди...

Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA

Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMA

Величезна втрата: помер засновник українського промоушену MMAСкрін коментарів

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